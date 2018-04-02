Веган злорадствовала о смерти мясника и пошла под суд

Некоторое время назад жительница Франции Мириам-Серж Жуглет, известная своими веганскими взглядами, опубликовала на своей странице в Фейсбуке странный пост, который был посвящен гибели мясника Кристиана Медвеса во время теракта.

По словам девушки, в «убийстве убийцы» нет ничего ужасного. За свои слова Мириам-Серж попала под суд, обвиненная в одобрении действий террористов. "Вы шокированы тем, что убийца был убит террористами? А вот меня это не шокирует. Я абсолютно не испытываю к нему сочувствия и, по моему мнению, свершилось правосудие. "

После того, как на страницу девушки пожаловался профсоюз мясников Франции, скандальный пост был удален из социальной сети. Тем не менее на этом дело не закончилось. Девушку обвинили в одобрении действий террористов, за что ей пришлось предстать перед судом.

Изначально девушке грозило до 7 лет лишения свободы и штраф в 100 тысяч евро, однако подсудимая обошлась 7 месяцами условного заключения.

Знакомый Кристиана Медвеса, работающий адвокатом и присутствующий на судебном заседании, отметил, что может понять любовь к животным, но не ненависть к людям.