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Более 1,2 тыс. деревьев и кустарников планируются высадить в Алтуфьевском районе весной
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Более 1,2 тыс. деревьев и кустарников планируются высадить в Алтуфьевском районе весной 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 1,2 тыс. кустарников и свыше 20 деревьев намерены высадить в столичном районе Алтуфьевский весной 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В рамках программы «Миллион деревьев» будут высажены 22 дерева и 1 тыс. 197 кустарников. Работы выполнят в конце апреля — начале мая, в зависимости от погодных условий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что дополнительно, вне рамок программы, будут проведены санитарная обрезка деревьев, посадка летников, устройство цветников, установка во дворах урн и садовых диванов.
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