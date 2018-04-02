Более 1,2 тыс. деревьев и кустарников планируются высадить в Алтуфьевском районе весной

Почти 1,2 тыс. кустарников и свыше 20 деревьев намерены высадить в столичном районе Алтуфьевский весной 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В рамках программы «Миллион деревьев» будут высажены 22 дерева и 1 тыс. 197 кустарников. Работы выполнят в конце апреля — начале мая, в зависимости от погодных условий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дополнительно, вне рамок программы, будут проведены санитарная обрезка деревьев, посадка летников, устройство цветников, установка во дворах урн и садовых диванов.