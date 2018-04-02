Илон Маск заявил о «банкротстве» Tesla

Tesla потерпела банкротство, что, по всей видимости, является первоапрельской шуткой. Соответствующую запись основатель компании Илон Маск разместил на своей странице в Twitter.

"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", — сообщил американский предприниматель.

Позднее Маск опубликовал свою фотографию на фоне седана Model 3 с табличкой с надписью «Банкрот!» в руках.