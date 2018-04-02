Илон Маск заявил о «банкротстве» Tesla 

Tesla потерпела банкротство, что, по всей видимости, является первоапрельской шуткой. Соответствующую запись основатель компании Илон Маск разместил на своей странице в Twitter.
"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", — сообщил американский предприниматель.
Позднее Маск опубликовал свою фотографию на фоне седана Model 3 с табличкой с надписью «Банкрот!» в руках.
Компания Tesla была основана в 2003 году. До 2017 года она называлась Tesla Motors. По итогам четвертого квартала прошлого года, компания отчиталась об убытках в размере 675 миллионов долларов. В четверг стало известно о намерении Tesla отозвать около 123 тысяч автомобилей Model S из-за проблем с гидроусилителем рулевого управления.