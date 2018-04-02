Илон Маск в шутку объявил о банкротстве компании Tesla

Глава Tesla Илон Маск в шутку заявил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряжённые попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц». Соответствующие сообщения предприниматель написал в Twitter.

«Tesla обанкротилась… Несмотря на напряжённые попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не поверите», — заявил Маск.

Он отметил, что в существует множество «глав о банкротстве», и компания «собрала их все».

«Илон был найден без сознания, сидя около автомобиля Tesla Model 3, окружённый бутылками с «теслакилой» и со следами от высохших слёз на щеках», — говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск удалил аккаунты компаний в социальной сети Facebook.