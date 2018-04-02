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Илон Маск в шутку объявил о банкротстве компании Tesla
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Илон Маск в шутку объявил о банкротстве компании Tesla 

RT на русском 25 минут назад
Глава Tesla Илон Маск в шутку заявил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряжённые попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц». Соответствующие сообщения предприниматель написал в Twitter.
«Tesla обанкротилась… Несмотря на напряжённые попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не поверите», — заявил Маск.
Он отметил, что в существует множество «глав о банкротстве», и компания «собрала их все».
«Илон был найден без сознания, сидя около автомобиля Tesla Model 3, окружённый бутылками с «теслакилой» и со следами от высохших слёз на щеках», — говорится в сообщении.
Ранее Илон Маск удалил аккаунты компаний в социальной сети Facebook.
RT на русском: последние новости
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