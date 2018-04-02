Как связан федеральный инспектор с невозвратными кредитами Сбербанка

В конце февраля в здании следственного департамента в Газетном переулке Валерию Герюгову было предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — кредитное мошенничество в особо крупном размере. Предпринимателю грозит 10-летний срок заключения. Также обвинения предъявлены Улану Борлакову и Люазе Дорошенко, которые занимали в «Висме» должности исполнительных директоров. Дорошенко сейчас находится под подпиской о невыезде, а Борлакову обвинения предъявлены заочно — он скрывается от следствия и находится в федеральном розыске.

Обвинительное заключение Валерия Герюгова

Согласно сведениям, полученным следствием, Герюгов в период с 2012 по 2014 год с помощью исполнительных директоров компании и некоторых других лиц (пока их личности не установлены) получил в Сбербанке кредитные средства в размере 1,8 миллиарда рублей. Деньги предназначались для закупки оборудования, а также для пополнения оборотного баланса предприятия.

В первое время платежи по кредитам осуществлялись исправно, но с конца 2014 года прекратились. После этого кредитополучатели и их поручители из группы компаний «Висма» запустили процедуру банкротства. Примечательно, отмечают следователи, что банкротство инициировали фирмы, которые через ряд посредников фактически принадлежали Герюгову или с ним тесно связаны. Такая схема, считают в МВД , позволила назначить «своих» временных управляющих и продлить процедуру наблюдения почти на полтора года. Этого хватило для того, чтобы вывести имущество и активы подлежащего банкротству предприятия.

Оборудование, вывезенное с территории «Висмы», в ходе обысков было обнаружено на площадях, принадлежащих фирме «Софийский ледник». Следствие предполагает, что эта структура связана с Валерием Герюговым. При этом вся производственная техника в настоящее время находится в залоге у Сбербанка в качестве обеспечения по кредиту. Еще один обнаруженный следователями нюанс — для получения кредитных средств использовалась искаженная финансовая отчетность, сотни миллионов рублей впоследствии были выведены с помощью компаний-однодневок и фиктивных сделок. К некоторым фирмам, с которыми работал Герюгов, имеет прямое отношение семья главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. Есть версии, которые говорят о совместном бизнесе Герюгова и Руцинского.

Справка ПАСМИ

Валерий Герюгов — крупный бизнесмен, карьера которого началась еще в 80-х годах прошлого века. Бизнесом он занялся вскоре после увольнения из армии. Предприниматель работал в нескольких сферах, но главной для него было производство минеральной воды — «Ессентуки», «Нарзан», а позднее — «Архыз» ( Карачаево-Черкесия ). Последнее название связано с одноименным высокогорным источником. Андрей Руцинский — ГФИ по Тюменской области. Генерал ФСБ . Начал свой путь в органах госбезопасности в 1983 году. Закончил в 2005. После чего был назначен главным федеральным инспектором в Карачаево-Черкесской Республике, а позже главным федеральным инспектором в Ставропольском крае . С февраля 2009 г. — ГФИ в Тюменской области.

Предыстория исчезновения кредитных средств в «Архызе»

Обращение о мошенничестве и хищении кредитных денег поступило в правоохранительные органы от руководства Сбербанка. Общая сумма похищенного — порядка 1,8 миллиарда рублей. В апреле 2017 года Герюгова задержали в Москве оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД, было возбуждено уголовное дело, и предприниматель оказался под домашним арестом. Но история, связанная с крупным хищением, берет свое начало еще в 1993 году, когда было учреждено ЗАО «Висма» при участии нескольких компаний и физических лиц. Всего в своем развитии компания прошла четыре стадии: первоначальное формирование за счет исходных учредителей в 1993 году и три дополнительные эмиссии 1996, 2001 и 2004 годов.

Вхождение в бизнес Руцинского

При оплате уставного капитала сразу же произошла небольшая коллизия. Некто Очаковский А. М., числившийся среди учредителей, не оплатил свой взнос. Из-за неоплаты через некоторое время было собрано общее собрание акционеров. Результатом собрания стал протокол, в соответствии с которым неоплаченные акции поступают в собственность Общества и впоследствии могут быть переданы третьим лицам на возмездной основе. В результате пакет акций был разделен между акционерами, среди которых появляется имя Ивана Дмитриевича Руцинского, который приобрел всего несколько акций. Это отец федерального инспектора по Тюменской области Андрея Ивановича Руцинского, успешно строившего в то время карьеру в ФСБ.

В результате еще нескольких эмиссий и договоров купли-продажи акций Иван Руцинский закрепляет свое положение в бизнесе. По состоянию на 30 декабря 2004 года он числился владельцем 5,04% акций в группе компаний «Висма». Стоимость пакета, по подсчетам специалистов, составила 9,6 миллиона рублей. Деньги, согласно квитанциям, были уплачены в полном объеме, а это более 355 тысяч долларов. Возникает вопрос: как простому пенсионеру удалось заплатить такую сумму?

Главный федеральный инспектор

Сам Руцинский Андрей Иванович в то время успешно продолжает службу, а в 2005 году прекращает работу в органах безопасности (на тот момент был замначальника управления ФСБ по Карачаево-Черкесии). Позднее назначен на должность главного федерального инспектора в республике, а далее — переведен на аналогичную должность в Ставрополе . Но дальше карьера не задалась — Руцинскому не удалось пробиться во власть. В 2008 году он был среди вероятных кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии вместо попавшего в опалу Мустафы Батдыева , но должность не получил — тогда в отношении федерального инспектора уже имелись подозрения в коррупции. Поэтому его перевели на службу совсем в другой регион — в Тюменскую область.

Перевод Руцинского по факту оказался продолжительной «почетной ссылкой», ведь инспекторы во многих других регионах за аналогичный промежуток времени уже поменялись, многие были повышены по службе. Что касается Руцинского, то его карьерный рост прекратился. Примечательно, что из Ставрополя инспектор был выдворен очень быстро, на все согласования между тюменским губернатором Владимиром Якушевым и полпредом президента в УрФО Николаем Винниченко было потрачено, по нашим данным, всего пять минут.

После перевода на новое место службы Руцинский стал членом областной Квалификационной коллегии судей, а также учредителем регионального представительства ООО «Ассоциация юристов России» (ИНН 7204135633). Участие в организации он прекратил в 2015 году, после чего никакими бизнес-вопросами не занимался.

В то же время успешно вел свою предпринимательскую деятельность Михаил Руцинский, сын Андрея Ивановича. В его собственности — 25 процентов акций компании «Стеркорат» (ИНН 6125030308). По некоторым данным, главной функцией компании «Стеркорат» была помощь Валерию Герюгову в выводе денег, полученных в кредит в Сбербанке. По сути, речь шла о сделках с использованием фирм, которые, по мнению экспертов, имеют признаки однодневок, в результате чего кредитные средства оказывались, по данным независимых журналистов, на балансе именно компании «Стеркорат».

После этого денежные средства проходили через множество других фирм, среди которых: ЗАО «ТиК Продукты», ООО «МКБ-лизинг», ООО «Каркаде», ООО «Завод минеральных вод „Берегиня“», ООО «Торговый Дом „Техностандарт“», ООО «Мустанг», ООО «Бизнес-Консалтинг», ООО «Сэйлс Арт», ООО «ТД „Атлант-М“», ООО «Мастер плюс», ООО «Вест», ООО «Гудвилл-А», ООО «Эрми», ООО «Аквапак», ЗАО «Южтехмонтаж», ООО «Акваполимер», ООО «Санна-Юг», ООО «Сельта», ИП Голованов А. Ю., ООО «Вест», ООО «Миллениум-Юг», ООО «Сельта», ООО «Селиан» — так пишут журналисты, которые провели собственное расследование деятельности компании Валерия Герюгова и Андрея Руцинского.

Впрочем, если верить в невиновность главного федерального инспектора, то получается, что его отец владеет акциями в группе компаний, взявших невозвратный кредит в Сбербанке, а его сын — учредитель в компании, через которую выводились кредитные деньги, а сам ГФИ Андрей Руцинский ни при чем.

Еще одно совпадение

России деятельность криминального бизнеса невозможна без «крыши» в правоохранительных органах или во власти. Еще лучше, если «крыша» действует умеренно, не создавая проблем и не требуя слишком много в качестве вознаграждения за свою «опеку». Возможно, именно по этой причине Валерий Герюгов был рад «дружбе» с семьей федерального чиновника. Но сегодня, когда за коррупционные преступления за решеткой оказываются губернаторы и министры, такая «дружба» становится достаточным основанием для того, чтобы контролирующие службы заинтересовались источниками происхождения финансовых активов господина Руцинского.

Нельзя ли начать такую проверку с автомобиля, на котором не раз видели в Тюмени Андрея Руцинского? Не является ли правдой утверждение о том, что передвигается Андрей Руцинский на роскошном внедорожнике Porsche Cayenne, который был приобретен в лизинг и числился на балансе одной из структур ГК «Висма»? И совсем интересный вопрос: на чье имя была выписана доверенность на этот автомобиль, оформленная ЗАО «Висма» 08.04.2014?