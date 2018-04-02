Из преподавательницы в 63-летнюю икону стиля

Лин Слейтер 63 года и она живет в Нью-Йорке . На протяжении долгих лет Лин преподавала в университете. Но однажды ее жизнь перевернулась с ног на голову. В тот день она собиралась встретиться со своей знакомой недалеко от Линкольн-центра, в котором проходили мероприятия в рамках Недели моды.

Репортерам показалось, что преподавательница — одна из звезд модной индустрии. Журналисты начали делать снимки с Лин и засыпать ее вопросами. Через некоторое время подтянулись и другие люди, предположившие, что Слейтер действительно звезда. Женщина растерялась и смутилась, начав даже раздавать автографы. Через некоторое время этот момент серьезно вдохновил Лин на то, чтобы создать свой фешн-блог, ведь женщина всегда любила моду и оригинальные тренды в одежде. Свой блог Лин подписала «Икона по случайности». Преподавание в университете Лин не забросила несмотря на то, что ее новое хобби принесло ей огромный успех. Стиль Лин оценили тысячи поклонников.

По словам самой женщины, она любит сочетать минимализм, интеллект и смелость. Стейтер неоднократно появлялась на страницах глянцевых журналах, участвовала в рекламных кампаниях популярных брендов и подписала контракт с модельным агентством Elite Model. Лин утверждает, что именно благодаря моде и стилю она перестала ощущать себя невидимкой, как себя часто чувствуют люди преклонного возраста. ​Впрочем, женщина даже не пытается вернуть молодость, ведь на нее подписаны множество молодых людей, для которых Лин — пример того, что с молодостью не уходит красота и уверенность в себе.