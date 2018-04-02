Пользователи Сети раскритиковали Трампа за «слишком белую» фотографию

На официальном сайте Белого дома был опубликован снимок, который вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. На фотографии действующий президент США Дональд Трамп позирует с новыми стажерами, сообщил портал Indy 100.

Пользователи Сети оказались возмущены тем фактом, что все люди на фотографии обладают светлой кожей.

This is the official photo of the 2018 White House Spring intern class. Notice a pattern? pic.twitter.com/ALiJkwe9Qy

— Rob Bennett (@rob_bennett) 30 марта 2018 г.

Это официальная фотография весеннего призыва стажеров Белого Дома 2018 года. Заметили закономерность?

— комментатор публикации.

Другие пользователи отметили, что в США проживает почти 38% людей с темным оттенком кожи, однако среди стажеров их не более 2%.

America: •38% People of Color •31% White Women •31% White Men White House Interns: •2% POC •25% WW •73% WM This’s what «#MAGA» looks like%F0%

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— Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) 25 июля 2017 г.

Вот как выглядит призыв вернуть Америке былое величие на самом деле,

— пользователи Сети.

Однако комментаторы также сравнили стажеров 2015 и 2018 годов, подчеркнув при этом, что во время лидерства в стране Барака Обамы интерны также не отличались расовым разнообразием.

Ранее учительницу в США заподозрили в преподавании расизма.