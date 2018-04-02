11 важных инструкций для отправляющихся в Северную Корею

На что указывают и что рекомендуют туристические фирмы. Какие существуют правила пребывания в стране? Я отобрал 11 важных и интересных пунктов.

1. Разрешается ввозить в страну объективы с фокусным расстоянием до 250 мм. Часто разрешается ввоз линз и до 400 мм, но все будет зависит от конкретного ответственного офицера на границе.

2. Северная Корея ослабила правила ввоза сотовых телефонов и смартфонов. Теперь их разрешается брать с собой. Впрочем, сим-карты работать не будут.

3. Ноутбуки, планшеты, айподы, камеры без проблем разрешено брать с собой. Однако, нужно учитывать, что они могут быть досмотрены таможенниками. Необходимо убедиться, что на них нет статей и электронных книг с критическим содержанием относительно Северной Кореи, а также порнографии.

4. Во время нахождения в Северной Корее запрещается даже пытаться обменять любую иностранную валюту на северокорейские воны. Попытка вывоза местной валюты из страны приравнивается к преступлению.

5. При посещении Дворца Солнца (Мавзолей) необходимо соблюдать дресс-код. Мужчины: брюки (не джинсы) и рубашка с воротником. Женщины: руки и ноги должны быть закрыты. Кроссовки не разрешены.

6. Необходимо уважительно относиться к просьбам гидов и воздерживаться от открытой критики северокорейского режима. Дебатировать можно, но навязчивая критика не приветствуются: она не изменит мнение северокорейцев и может привести к депортации.

7. Если есть желание преподнести локальным гидам подарки (хороший жест перед началом тура), рекомендуется взять с собой сигареты Мальборо или алкоголь для гида-мужчины, крем для лица и косметику, парфюм, шоколад для гида-женщины.

8. Запрещено брать с собой корейскую литературу, религиозные книги, материалы порнографического характера, путеводитель о Северной Корее «Lonely Planet» или фильмы вроде «Интервью».

9. Рекомендуется взять с собой (для себя) свежие фрукты и шоколад. Десерты в ресторанах Северной Кореи не подаются и для некоторых путешественников местная кухня может показаться пресной или однообразной.

10. Запрещается покидать отель без гида или пытаться покинуть группу во время тура. Разрешается свободно передвигаться внутри отеля, на первом, верхнем и своем этаже.

Нельзя пользоваться пожарными лестницами. Нарушение этих правил может стать проблемой для путешественника и ответственных гидов.

11. Турагенства просят не публиковать никаких материалов в блогах или социальных сетях без предварительной проверки. Негативные статьи в прошлом приводили к проблемам для местных гидов в Северной Корее (они, как минимум, теряли работу).