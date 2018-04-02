В Москве начинается прием онлайн‑заявок на участие в ярмарках выходного дня

Прием онлайн-заявок на участие в ярмарках выходного дня в столице продлится с понедельника и по 6 апреля, в этом году специальные места выделят для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. В этом году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты». А на каждой ярмарке теперь появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде», — говорится в сообщении.

Как уточнил сотрудник пресс-службы департамента торговли и услуг города Москвы, первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно.

«Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством», — пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог «Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве». Форма подачи заявки не изменилась с прошлого года. На время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика — это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.

Если нет возможности отправить заявку онлайн через mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный офис «Мои документы», и там помогут сделать это. Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте.

«Результаты отбора объявят 13 апреля до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте департамента торговли и услуг Москвы, а также на портале ГБУ «Московские ярмарки», — уточняется на сайте.