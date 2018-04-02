Ещё
В Москве начинается прием онлайн‑заявок на участие в ярмарках выходного дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начинается прием онлайн‑заявок на участие в ярмарках выходного дня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Прием онлайн-заявок на участие в ярмарках выходного дня в столице продлится с понедельника и по 6 апреля, в этом году специальные места выделят для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. В этом году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты». А на каждой ярмарке теперь появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде», — говорится в сообщении.
Как уточнил сотрудник пресс-службы департамента торговли и услуг города Москвы, первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно.
«Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством», — пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог «Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве». Форма подачи заявки не изменилась с прошлого года. На время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика — это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.
Если нет возможности отправить заявку онлайн через mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный офис «Мои документы», и там помогут сделать это. Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте.
«Результаты отбора объявят 13 апреля до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте департамента торговли и услуг Москвы, а также на портале ГБУ «Московские ярмарки», — уточняется на сайте.
Вопросы, связанные с процедурой регистрации, можно задать специалистам ГБУ «Московские ярмарки» по телефону: +7 (499) 128-76-37 или службы технической поддержки mos.ru: +7 (495) 539-55-55. Ярмарки выходного дня появятся во всех столичных округах на 102 площадках. На этих ярмарках все желающие по выходным могут приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную на территории стран — участников Евразийского экономического союза.
РИАМО: последние новости
Детсад появится в составе ЖК на Варшавском шоссе в Москве В Рузском городском округе начались проверки противопожарной безопасности РИАМО проводит конкурс с призами на лучшее пасхальное фото в Instagram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке175
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1204
В США произошел крупнейший хакерский взлом7
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»324
Китай огласил ответ на ограничения США401
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение