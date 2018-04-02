Черепа из «екатеринбургских останков» не подошли царской семье

Специалисты в области истории и стоматологии объединенными усилиями поставили под сомнение принадлежность «екатеринбургских останков» последнему императору Николаю II и его семье. Группа экспертов провела исследование зубо-челюстной системы (стоматологического статуса) черепов, сопоставила его результаты с историческими данными и пришла к выводу: люди, чьи останки при президенте Ельцине были объявлены «царскими», не похожи на царя и его близких.

«Ридус» взял комментарии у двух из трех соавторов нового исследования, которые помогли бы всем интересующимся сориентироваться в этой большой и резонансной теме.

— Многие экспертизы, проводившиеся в 90-е годы, содержат откровенные натяжки, ставящие целью непременное доказательство идентичности «екатеринбургских останков» членам царской семьи и их слугам.

К сожалению, и новое расследование, которое ведет Следственный комитет и Церковная комиссия РПЦ , привлекло к своей работе, за редким исключением, тех же специалистов, что работали с останками и ранее. Расследование идет по тому же пути — полного отсутствия комплексного подхода в изучении останков узкими специалистами, сверяющими свои догадки с документально обоснованными историческими сведениями.

Чего только стоят, к примеру, завяления экспертов о якобы бывшей у императора дентофобии, «эксклюзивном» характере лечения зубов у черепа № 7, принадлежащего по их мнению, императрице и много другое?! Нам с коллегами, в ходе проведения исследований удалось убедительно доказать отсутствие какого-либо повода говорить о дентофобии Николая II, регулярно обращавшегося к помощи стоматологов на протяжении долгого времени, и документально проследить график таких посещений в последние годы жизни царя.

Также нам удалось документально опровергнуть саму вероятность удаления двух зубов за 2−3 месяца до трагических событий июля 1918 года. Однако у черепа № 4 имеются очевидные следы таких удалений, что может говорить об одном — этот череп не имеет никакого отношения к Николаю II.

Аналогично, нам удалось опровергнуть и возможность удаления в последние месяцы жизни зубов у лейб-доктора Боткина, хотя такие следы опять-таки присутствуют у приписываемого Боткину черепа № 2. Кстати, как оказалось, даже белогвардейское следствие 1918−1919 годов вообще-то не имело неопровержимых доказательств принадлежности обнаруженной следователями вставной челюсти доктору Боткину, хотя сегодня одним из главных доказательств принадлежности черепа № 2 Боткину является именно наличие следов подобного протеза на костях этого черепа.

Еще один интересный момент. Представленный патриарху Кириллу во время недавней конференции в Сретенском монастыре одним из экспертов доклад, повествующий о доказанной ассиметрии подбородка черепа № 4, соответствующей такой асимметрии лица Николая II, содержит откровенное жонглирование фактическим материалом. Да, череп № 4 асимметричен, и правый подбородочный выступ у него длиннее левого. Но, глядя на подлинные, а не отретушированные и отрисованные с какой-либо целью фотографии Николая II, можно легко убедиться в том, что у царя был увеличен не правый, а напротив — левый подбородочный выступ. И это, в вою очередь, еще одно доказательство ошибочности выводов экспертов, настаивающих на принадлежности «екатеринбургских останков» царской семье.

Напомню, что даже выводы генетических экспертиз никогда не будут приниматься к сведению судом, если они идут вразрез с документально-доказанными фактами, оспаривающими заключения генетиков.

Врач-стоматолог высшей категории (стаж по специальности 29 лет), член Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга , член Европейской ассоциации эстетической стоматологии (EAED), член Американской ассоциации косметической стоматологии (AACD) Эмиль Гургенович Агаджанян:

— После проведения исследования по экспертизам 1990-х годов Попова и Пашиняна, нами были обнаружены факты, прямо противоречащие выводам этих экспертиз.

Первое, что бросается в глаза, это состояние зубочелюстной системы черепа № 4 (который эксперты приписывают Николаю II), резко отличающееся от состояния зубов черепа № 7 (который приписывают Александре Федоровне). Разница столь очевидна, а состояние зубов настолько плачевно, что эксперты пытались наделить Николая Второго дентофобией, чтобы хоть как-то объяснить подобную несостыковку.

Самое поверхностное знакомство с историческими фактами опровергает всякие предположения о наличии у Государя дентофобии, так как только за последние полтора года перед предполагаемой датой расстрела он пользовался услугами стоматологов 14 раз и за последние месяцы ни разу не жаловался на зубную боль, в то время как у черепа № 4 есть все признаки остеомиелита нижней челюсти, который никак не мог протекать бессимптомно.

Наличие у черепа № 4 следов двух свежих удалений 38 и 46 зубов за 2−3 месяца перед предполагаемым расстрелом тоже ясно и недвусмысленно говорит о том, что обладатель данного черепа не Николай II, так как ни в дневниках Государя, ни в дневниках его супруги, ни в записях журнала охраны Дома особого назначения, где содержалась царская семья, нет ни одного упоминания о посещении стоматолога в это время и проблемах с зубами.

Кроме того, согласно описанию ран, полученных при покушении на Николая Александровича в 1891 году в японском городе Оцу, место повреждений, найденных на черепе № 4 никак не соответствует таковым в описании ран медиками, оказавшими первую помощь после нападения.

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Напомним, семья отрекшегося от престола императора Николая II и несколько человек их прислуги были расстреляны в Екатеринбурге по поставлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ввиду наступления Белой армии тела было решено полностью уничтожить. По наиболее распространенной версии, после нескольких неудачных попыток избавиться от тел, они были в спешке захоронены, а после распада СССР найдены в местечке Поросенков лог на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом.