Во Франции началась забастовка железнодорожников

На отчаянный шаг Гийом Пепи пошел с тяжелым сердцем. Дело в том, что в понедельник вечером во Франции началась мощная забастовка, которую объявили крупнейшие профсоюзы железнодорожных работников. Причиной стачки, а она захватывает всю территорию страны, стал проект реформы всей системы французских железных дорог, что несколько недель назад был предложен правительством. Среди мер, вызвавших особое неприятие у работников компании, фигурирует отмена особого статуса, которого их предшественники добились сразу после окончания Второй мировой войны.

Речь идет о гарантированной занятости, льготах, как в плане заработной платы, так и более раннего выхода на пенсию. Более того, профсоюзы опасаются, что правительственная реформа приведет в будущем к приватизации самой компании. В то время как в понедельник, а он здесь был праздничным по случаю Пасхи, особых сложностей на железных дорогах не наблюдалось, во вторник ситуация изменилась коренным образом. По данным администрации SNCF, что подтверждают профсоюзные источники, в забастовке принимают участие 77 процентов машинистов. Их поддерживает больше половины контролеров, техников, ремонтников и служащих офисов компании. В итоге отменены 88 процентов сверхскоростных экспрессов TGV, такое же количество междугородних поездов и 70 процентов региональных электропоездов сети TER.