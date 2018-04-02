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Александр Петров, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова и другие звезды на премьере фильма «Гоголь. Вий»
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Александр Петров, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова и другие звезды на премьере фильма «Гоголь. Вий» 

Fraufluger.ru 38 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
На днях, в Москве состоялась премьера полнометражного фильма Егора Баранова «Гоголь. Вий». Александр Петров, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова и другие звезды на премьере фильма «Гоголь. Вий»Фильм снят в детективно-приключенческом жанре, и если судить по названию, то сей факт абсолютно предсказуем. К тому же, это продолжение фильма «Гогол. Начало». Фильм повествует о писаре из Санкт-Петербурга, который бросает вызов темному Всаднику, жестоко расправляющегося с девушками близ села Диканьки. Гоголь пытается заманить Всадника в ловушку, но неожиданно, на его пути появляется Вий — нечистая сила, которая только при одном взгляде способна высосать душу смертного. На премьере собралась почти вся съемочная группа. До начала фильма, все актеры, во главе с режиссером прошлись по ковровой дорожке, а затем, со сцены представили картину многочисленным гостям. Среди многочисленных звездных любителей фантастики были замечены: Максим Матвеев, Елена Летучая, Анна Седокова, Александр Петров, Александр Цекало и Виктория Галушка, Артем Ткаченко, Олеся Судзиловская, Анфиса Черных, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая и многие многие другие. В широкий прокат фильм выходит 5 апреля 2018 года.
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