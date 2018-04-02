Увидев безобразие, не проходите мимо

Я не слишком часто пользуюсь городскими сервисами: время, знаете ли. Но на прошлой неделе решил проявить свою гражданскую позицию. Сообщить через портал «Наш город» о двух брошенных автомобилях под балконом моего дома.

Однако все оказалось не так просто, как казалось. Во-первых, просто так сообщить не получилось — потребовалось выйти из дома и сфотографировать «брошенок». Во-вторых, не с первой попытки удалось проставить на карте позицию этих авто. Ну и в-третьих, сигнал мой принят не был: как сообщил автоответчик портала, за один раз можно сообщить об одной проблеме. То есть первая — это сгнивший 41-й «Москвич», а вторая — полуразвалившаяся иномарка под изодранным тентом.

Между развалюхами — полметра расстояние. Адрес для них обеих — один и тот же, но… В общем, немного подзавяла моя позиция москвича и гражданина: ждет просвета в напряженном рабочем графике.

Но график графиком, а мысли — мыслями. Ну скажите: зачем так все усложнять-то? Одна проблема в жалобе или две — по-моему, это чистейшей воды формализм. Ну, например, как я могу сообщить о проблеме, у которой просто нет адреса?.. В общем, на мой частный взгляд, порталу «Наш город» еще есть, над чем поработать.

Может, сделать его проще и продвинутей? Ну, современнее, что ли. Чем-то вроде «Помощника Москвы», например. Ведь как задумано хорошо: сфотографировал нарушение — сообщил — меры приняли. Например, только за последний год москвичи сообщили о более чем тысяче нарушений — парковке на тротуарах и пешеходных переходах. Эти цифры недавно привела МАДИ. Кстати, автор этих строк был в свое время одним из первых, кто апробировал тогда еще пробную версию этого самого «помощника». Нужно было навести рамочку видоискателя на номер — и «щелк»! А дальше — сообщил адрес нарушения. И готово дело.

Так, может, сделать и «Наш город» шире и удобнее? Например, я вижу проблему — огромная яма на дороге где-то вдали от адресных табличек. Я не могу проехать мимо — фотографирую выбоину, добавляю свою геопозицию — и отсылаю сигнал с пометкой «Яма на дороге».

И ведь то же можно сделать со всеми прочими проблемами! Брошенные тачки, неубранный мусор, авто на детской площадке…

Мы живем в век стремительных интернет-технологий. Номер мобильного как электронная подпись, геопозиция — вместо адреса. И — фотофакт. Две минуты работы, никакой писанины, никакой путаницы, минимум формализма.

Как вам такая идея, а? Ну а помощники — они найдутся. Те, кто хочет сделать городские улицы и дворы чище и безопаснее, найдутся всегда.