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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит главная Мальвина советского кино Татьяна Проценко
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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит главная Мальвина советского кино Татьяна Проценко 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Потеснить с Олимпа народной любви идеальную девочку с голубыми волосами смогла лишь Наталья Гусева, почти десять лет спустя сыгравшая путешественницу во времени Алису Селезневу в «Гостье из будущего». И если Наташе на момент съемок было уже 12 лет, то Татьяна Проценко пришла в советский кинематограф совсем крошкой: ей исполнилось семь. Увы, киногеничная Татьяна не задержалась на экране. Из-за травмы она не смогла сыграть в написанном специально для нее фильме «Про Красную Шапочку» — в итоге картина сделала звездой Яну Поплавскую.
Позже в интервью Татьяна Проценко говорила, что не только не могла, но и не хотела играть в кино. Снимавший картину «Чучело» Ролан Быков предложил ей роль Шмаковой — главной красавицы класса.
— вспоминала Проценко несколько лет назад в беседе с изданием "Собеседник". Интересно, что позже она работала в «Фонде Ролана Быкова» — редактором.
Бывшая Мальвина окончила киноведческий факультет ВГИКа и стала журналисткой. На работе в редакции она встретила и свою судьбу — Алексея Войтюка, который в юности тоже был героем советских сказок: он сыграл Иванушку в фильме «После дождичка в четверг». У пары двое детей-подростков: дочери Анне от первого брака в этом году исполнится 19, а рожденному в браке с Алексеем Войтюком сыну Владимиру — 14.
Татьяна Проценко нечасто обновляет свою страницу на Facebook, однако и по немногим фотографиям в социальной сети можно понять, что она сохранила природную красоту и все еще может влюбить в себя одним взмахом ресниц. А ты смотрела «Приключения Буратино»?
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Фото:Facebook
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