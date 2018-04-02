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Начистоту: что экс-участник шоу «Голос» Брендон Стоун думает о «Доме-2»
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Начистоту: что экс-участник шоу «Голос» Брендон Стоун думает о «Доме-2» 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
WMJ.ru продолжает свою постоянную рубрику «Блиц-опрос». Мы задаем звезде несколько вопросов, на которые ей или ему придется ответить быстро, честно, а главное — остроумно! И вот тут-то мы и выясним, насколько хорошие у нашего героя реакция и чувство юмора.
Героем нового выпуска нашей рубрики стал экс-участник шоу «Голос» музыкант Брендон Стоун. Ему пришлось сделать непростой выбор между прыжком с парашютом или с банджи, «Домом-2» или «Пусть говорят» и не только. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на Play и смотри видео!
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Фото:Instagram
Видео:Ксения Боенкова / WMJ.ru
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