Начистоту: что экс-участник шоу «Голос» Брендон Стоун думает о «Доме-2»

WMJ.ru продолжает свою постоянную рубрику «Блиц-опрос». Мы задаем звезде несколько вопросов, на которые ей или ему придется ответить быстро, честно, а главное — остроумно! И вот тут-то мы и выясним, насколько хорошие у нашего героя реакция и чувство юмора.

Героем нового выпуска нашей рубрики стал экс-участник шоу «Голос» музыкант Брендон Стоун. Ему пришлось сделать непростой выбор между прыжком с парашютом или с банджи, «Домом-2» или «Пусть говорят» и не только. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на Play и смотри видео!

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Фото:Instagram

Видео:Ксения Боенкова / WMJ.ru