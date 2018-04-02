Телефонное интервью. Проблемы и решения

Телефонное интервью — очень эффективный инструмент в ходе отбора кандидатов. Во время такого формата общения неважно, как вы выглядите, важно только то, что вы говорите и как вы общаетесь. Успешно проведенное телефонное собеседование, это первый шаг в сторону «вашего» кандидата.

Текущий рынок очень динамичный. Хороших кандидатов разбирают как «горячие пирожки». Сегодня вновь актуален лозунг «Кадры решают все». Наши основные потенциальные кандидаты на текущий момент — это поколение конца 80-х — начала 90-х — молодые, динамичные, готовые работать в режиме многозадачности, то что так важно в аутсорсинге. А придут ли они к нам на встречу во многом зависит от первого контакта. Доброжелательность и искренность при общении — самые главные союзники рекрутера.

Телефонное интервью, как правило, занимает не более 10 минут. По телефону сложнее удерживать внимание и вам, и кандидату. За это время вы презентуете компанию, вакансию, уточняете наиболее важные моменты, кандидат может задать интересующие его вопросы, после чего вы завершаете интервью.

Можно выделить три ключевых блока:

Рассмотрим каждый из них более подробно, а также выявим проблемы, которые могут появляться на том или ином этапе, рассмотрим пути их решения.

Приветствие и презентация компании/вакансии

-сколько лет компания существует на рынке;

-сфера деятельности: какую услугу/какой продукт предлагает потребителю;

-количество филиалов;

-количество клиентов в портфеле;

-можно озвучить какие-то особенности (лидер в своей области, зарекомендовали себя как привлекательный работодатель по версии…и т.д.) Как правило, данные уточнения запоминаются кандидату и у него возникает интерес к компании;

-коротко о вакансии;

-безусловно, информация должна быть правдивой;

-оцифровывайте информацию.

Обсуждение

Завершение контакта

На этом этапе фиксируются договоренности и дальнейшие шаги. К данному этапу рекрутер уже определенно знает, готов ли он пригласить кандидата на личную встречу в офис. В случае, если вы готовы пригласить кандидата, стоит четко резюмировать следующее:

Если вы понимаете в ходе телефонного интервью, что кандидат вам не подходит, ни в коем случае не стоит относиться к нему с пренебрежением. В современном мире информационных технологий большой объем информации мы получаем через интернет. С большой долей вероятности «обиженный» кандидат может зафиксировать письменно все свои эмоции и высказать все свои мысли о компании и о сотрудниках, которые в ней работают. HR-специалисты формируют бренд работодателя, и от них в том числе зависит репутация компании на рынке труда.

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