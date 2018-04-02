«Новая газета» нашла связь между нападением на экоактивиста Рудомаху и ФСО

К жестокому

нападению

со ссылкой на результаты расследования, проведенного самими журналистами.

Издание напоминает, что атака произошла после того, как активисты сообщили о незаконной вырубке лесов и строительстве неизвестных объектов в природоохранной заповедной зоне недалеко от поселка Криница (район Геленджика ).

Одним из уже построенных объектов была необычная церковь с византийской черепицей и бронзовым крестом. Журналисты выяснили, что эта церковь была сборной и ее из Греции импортировала жена бывшего начальника войсковой части N 1473 Федеральной службы охраны (ФСО) Олега Кузнецова Татьяна.

При этом сама часть N 1473 ФСО (сейчас переименована в Управление эксплуатации имущества органов государственной охраны) ранее выступала заказчиком строительства знаменитого палаццо на мысе Идокопас в Прасковеевке, более известного в СМИ как "дворец Путина"

или «проект Юг».

"Кузнецова являлась руководителем компании, выполнявшей функции технического заказчика для АО «Аксис Инвестиции». Сборная конструкция «Часовня» установлена в рамках концепции реализуемого АО «Аксис Инвестиции» инвестиционного проекта по организации винодельческого хозяйства", — пояснил журналистам директор компании «Аксис Инвестиции» Алексей Тот. Именно его фирма арендует участок земли, на котором стоит церковь.

Алексей Тот также руководит тремя другими компаниями, которые принадлежат юристу

Газета отмечает, что в ходе расследования журналисты нашли и другие пересечения Кузнецовой с ФСО. Так, в частности, было установлено, что единственное доменное имя, которое принадлежит компании «Инвестстрой» (Кузнецова является одной из ее совладелиц), согласно СПАРК, зарегистрировано на почтовый ящик kmsadmin@fgustroy.ru. Владелец сайта fgustroy.ru — бывшая войсковая часть N 1473, которой руководил муж Кузнецовой. Создается впечатление, что ее компанию создавали внутри ФСО, отмечает «Новая».

Нападение на Андрея Рудомаху произошло вечером 28 декабря 2017 года. Трое неизвестных напали на активиста и трех его спутников возле офиса «Эковахты» в Краснодаре. Рудомаху госпитализировали с диагнозом «черепно-мозговая травма, перелом костей носа».

Краснодарская полиция возбудила уголовное дело сначала по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), но затем следствие переквалифицировало уголовное дело на более тяжкую статью — разбой.

Со дня произошедшего прошло три месяца, но преступники до сих пор не найдены, несмотря на то что они оставили после себя множество следов. Сам Рудомаха связывал это с тем, что за избиением могла стоять