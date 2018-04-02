День 2 апреля в истории

Белоруссии. День единения народов России

Праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, был введен указами глав двух государств.

2 апреля 1996 года был подписан Договор о Сообществе между Россией и Белоруссией, а ровно через год — о Союзе РФ и Белоруссии. В 1999 году в Москве президенты России и Белоруссии подписали Договор о создании Союзного государства.

За прошедшие годы это объединение двух народов доказало свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована большая договорно-правовая база. Заключено свыше 200 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В настоящее время в рамках Союзного государства реализуется ряд программ в промышленности, энергетике, строительстве, в области информационных технологий, освоении космоса. Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2017 году достиг 26 миллиардов долларов.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Аутизм — постоянное нарушение в развитии нервной системы, проявляющееся в раннем детстве. Заболевание широко распространено во всех странах мира. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди, страдающие аутизмом, могут полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.

Международный день детской книги

Инициатором проведения этого дня стала немецкая писательница Йелла Лепман. Дата приурочена ко дню рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена.

В 1956 году Международный совет по детской книге учредил премию имени Ганса Христиана Андерсена. Она вручается раз в два года лучшим детским писателям и художникам со всего мира. Церемония награждения проходит в Международный день детской книги. За прошедшие годы лауреатами премии Андерсена стали более 40 писателей и художников-иллюстраторов детской книги из свыше 20 стран мира.

107 лет назад (1911) был принят закон «Об авторском праве».

Он стал первым в истории России законодательным актом, призванным регулировать отношения в области авторского права.

До XIX века в России отношения между автором и издателем не были предметом правового регулирования. Первым законодательным актом, который хоть как-то регулировал авторские права, стал Цензурный устав (1828). Согласно нему, сочинитель или переводчик книги имел «исключительное право пользоваться всю жизнь своим изданием и продажей оного по своему усмотрению как имуществом благоприобретённым».

Закон об авторском праве, принятый в 1911 году, распространял авторское право: на литературные, музыкальные, фотографические и художественные произведения, а также на географические, астрономические и иного рода карты, глобусы, атласы, рисунки по естествознанию, строительные и другие технические планы.

Впервые законодательно было закреплено право авторов на перевод их произведений, которое действовало в течение 10 лет со дня издания оригинала.

В 1917 году закон «Об авторском праве» был отменен, а вместо него принят ряд декретов, направленных на установление государственной монополии на произведения науки, литературы и искусства.

210 лет назад (1808) император Александр I подписал манифест «О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России».

В нем говорилось: «Страну сию, оружием Нашим покорённую, Мы присоединяем отныне навсегда к Российской Империи, и вследствие того повелели Мы принять от обывателей её присягу на верное Престолу Нашему подданство».

Финляндия вошла в состав России в качестве Великого княжества, при этом сохранялись все прежние финские законы и сейм. Император повелел использовать доходы от налоговой и финансовой систем княжества только на нужды самой страны, при этом денежной единицей сделать российский рубль.