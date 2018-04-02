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Главы МИД РФ и Бангладеш сверят часы по актуальным вопросам повестки дня
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Главы МИД РФ и Бангладеш сверят часы по актуальным вопросам повестки дня 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али, который находится в Москве с рабочим визитом. Как отметили в МИД РФ, стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверят часы по актуальным темам международной и региональной повестки дня.
В Москву глава МИД последний раз приезжал в апреле 2017 года, а последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в сентябре на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Проблема беженцев-рохинджа
Одной из острых международных тем, которые могут затронуть стороны на предстоящих переговорах, является ситуация с беженцами-рохинджа из Мьянмы. В августе прошлого года боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции в мьянманском штате Ракхайн. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию, а в соседний Бангладеш, по оценкам ООН, бежали 688 тыс. мусульман народности рохинджа.
В ноябре правительства Мьянмы и Бангладеш подписали соглашение о возвращении на родину представителей рохинджа, размещенных в лагерях беженцев. В Москве приветствовали эти договоренности, выразив надежду на продолжение конструктивного сотрудничества Нейпьидо и Дакки.
На заседании Совбеза ООН по ситуации в штате Ракхайн в феврале делегация России выразила обеспокоенность попытками затянуть решение вопроса с репатриацией беженцев под предлогом отсутствия в Мьянме условий для их возвращения. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что ситуация вокруг беженцев является вопросом двусторонних отношений Мьянмы и Бангладеш, который должен быть урегулирован в ходе соответствующих консультаций. Он также отметил, что власти Бангладеш несут непомерную нагрузку в связи с приемом и размещением рохинджа из Мьянмы, и призвал международное сообщество оказать им всю необходимую поддержку.
Торговля и энергетика
Как констатировали в МИД РФ, в 2017 году объем торговли между двумя странами достиг рекордной отметки в $1,645 млрд При этом в структуре российского экспорта в Бангладеш товары машинно-технической группы составляют 25,8%, сельхозпродукция — 46,4%, а продукция химической промышленности — 10,4%.
"Бангладеш — крупный импортер российской пшеницы. Партнеры заинтересованы в наращивании ее закупок до 1 млн тонн ежегодно", — указали в дипведомстве. Бангладеш также нацелен на увеличение своего экспорта в Россию. В интервью ТАСС премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила о намерении активизировать экспортные поставки в РФ.
Флагманом двустороннего сотрудничества остается строительство первой в Бангладеш АЭС «Руппур». Церемония заливки первого бетона атомной электростанции состоялась в ноябре 2017 года. В марте госкорпорация «Росатом», министерство науки и технологий Бангладеш и департамент по атомной энергии правительства Индии подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта сооружения АЭС «Руппур», в соответствии с которым стороны будут сотрудничать в области подготовки и обучения персонала, обмена опытом и оказания консультационной поддержки.
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