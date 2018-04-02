КПРФ обсудит с Медведевым вопросы развития аграрного сектора

На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. 28 марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР , на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России" , а 6 апреля — "Единой России"

Лидер КПРФ Зюганов от отчета ждет, что правительство предложит варианты и отчитается, «почему экономика буксует на все четыре колеса».

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников подтвердил, что в рамках встречи с председателем правительства будут обсуждаться проблемы и вопросы агропромышленного комплекса страны и пути их решения.

"Это и развитие производства сельхозпродукции, и вопросы, связанные с обеспечением сельхозпроизводителей отечественной техникой, это и вопросы, связанные с социальным положением деревни. Вот весь этот комплекс вопросов (будет обсуждаться)", — сказал РИА Новости Мельников.

Он добавил, что настрой встречи позитивный и ожидается обсуждение ряда других вопросов.

"Я думаю, что, конечно, разговор пойдёт по более широкому спектру вопросов. Поскольку это будет накануне отчёта правительства 11 апреля. Поэтому я так не хотел бы зауживать и загадывать, что только на эту тему пойдёт разговор. Разговор будет не в очень широком кругу, он будет достаточно открытый, откровенный. Поэтому будет возможность многие вопросы обсудить", — пояснил первый зампред ЦК КПРФ.