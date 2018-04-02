Депутат: по итогам встречи с КПРФ Медведев даст поручение по аграрной теме

"Он (Медведев) потом подвел итог и сказал, что эта наша встреча будет облечена в протокольное поручение ответственным ведомствам", — отметил Харитонов.

По его словам, стороны обсуждали развитие агропромышленного комплекса.

"Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении, укреплении территорий… Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе", — сказал Харитонов.