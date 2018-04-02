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Депутат: по итогам встречи с КПРФ Медведев даст поручение по аграрной теме
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Депутат: по итогам встречи с КПРФ Медведев даст поручение по аграрной теме 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с фракцией КПРФ даст протокольное поручение ответственным ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора, заявил РИА Новости один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов.
Как сообщил парламентарий, встреча длилась около полутора часов, из членов правительства на ней присутствовали заместитель председателя правительства Сергей Приходько, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, со стороны Госдумы — спикер ГД Вячеслав Володин, первые вице-спикеры Александ Жуков и Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, замруководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев.
"Он (Медведев) потом подвел итог и сказал, что эта наша встреча будет облечена в протокольное поручение ответственным ведомствам", — отметил Харитонов.
По его словам, стороны обсуждали развитие агропромышленного комплекса.
"Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении, укреплении территорий… Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе", — сказал Харитонов.
На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. Двадцать восьмого марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".
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