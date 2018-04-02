Зачем в Волгоград приезжал видеоблогер «BATUSHKA ответит»?

Местные священники позвали белорусского коллегу для беседы с молодежью.

Автор видеоблога «BATUSHKA ответит», священник из Белоруссии Александр Кухта — личность неординарная. Ему нет и 30 лет, при этом он является заместителем председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской православной церкви

В наш регион он приехал по приглашению молодёжного отдела Калачёвской епархии, чтобы выступить перед верующими из Волгограда , Калача, Волжского с лекцией «Христианская миссия в интернете. Как быть православным в XXI веке?».

В выступлениях он не чурается сленговых словечек: «хайп», «чувак», «шлак», «брак „по залету“ и других. Он говорит, что церковь совершает „большой прокол“, когда говорит с молодёжью на том же языке, что и с бабушками.

»Я всего лишь хочу говорить с молодёжью на одном языке. При этом я священник всегда и везде: и дома, и в храме, и в метро, когда еду в джинсах к бабушке. Люди предъявляют запросы, которые не являются обязательными атрибутами для священника. Вроде того, что у меня должна быть борода, я должен говорить благочестиво, не должен позволять себе эмоций. Но это не так», — объясняет свои действия миссионер.