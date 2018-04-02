Порядка 300 подъездов планируют отремонтировать в Рузском городском округе до конца года

Порядка 300 подъездов планируется отремонтировать в Рузском городском округе до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.

«В первую очередь в программу ремонта на этот год вошли подъезды, которые мы не успели отремонтировать в прошлом году. Всего в программу на год вошло порядка 300 подъездов. В список работ входит ремонт входной группы и полов, стен, покраска, штукатурка, установка ящиков, замена оконных блоков и другие работы», — сказал М. Тарханов.

Он отметил, что в 2018 г. в округе также пройдут конкурсы на лучший подъезд и лучший двор.