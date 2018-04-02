Постпред: работа экспертов ОЗХО по делу Скрипалей в Британии велась непрозрачно

"У нас есть к ним много вопросов, поскольку все осуществлялось крайне непрозрачно. И мы пришли к выводу, что самое время сделать еще одну попытку и перевести рассмотрение ситуации в сугубо правовую плоскость", — сказал он.

Шульгин подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о том, чтобы расследование, инициированное британской стороной в рамках ОЗХО, «осуществлялось транспарентно».