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Постпред: работа экспертов ОЗХО по делу Скрипалей в Британии велась непрозрачно
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Постпред: работа экспертов ОЗХО по делу Скрипалей в Британии велась непрозрачно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Работа экспертов техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипалей в Великобритании велась непрозрачно, передает РИА «Новости» заявление постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.
"У нас есть к ним много вопросов, поскольку все осуществлялось крайне непрозрачно. И мы пришли к выводу, что самое время сделать еще одну попытку и перевести рассмотрение ситуации в сугубо правовую плоскость", — сказал он.
Шульгин подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о том, чтобы расследование, инициированное британской стороной в рамках ОЗХО, «осуществлялось транспарентно».
Ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей.
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