Южная и северная часть Севастополя скоро объединятся

За четыре «российских года» в Крыму сделано больше, чем за предыдущую четверть века. Это экономический факт. Мост через Керченский пролив, автобан через весь полуостров, электростанции, больницы, детские сады, школы, аэропорт. И впереди — новые большие проекты. Один из них — транспортный переход через Севастопольскую бухту, о котором жители города-героя мечтают много десятилетий.

Ответ будет известен осенью

Севастопольская бухта шириной около километра делит город на две части — Южную и Северную. Связь между ними осуществляется с помощью катеров и паромов, которые не ходят ночью, в шторма и в принципе не обеспечивают необходимой пропускной способности. Альтернативный вариант — тридцатикилометровый объезд через Инкерман, который занимает на автомобиле не меньше, а часто гораздо больше 45 минут. При этом на Северной стороне Севастополя и в окрестных сёлах на сегодняшний день проживает около 50 тысяч человек, многие из которых каждый день ездят на работу, как здесь говорят, «в город». О мосте через Севастопольскую бухту стали задумываться, наверное, с тех самых пор, как был основан сам город. А новую жизнь эта идея получила осенью прошлого года на встрече президента Владимира Путина с новоизбранными губернаторами, в числе которых был и новый руководитель Севастополя Дмитрий Овсянников . Идея строительства стационарной переправы через Севастопольскую бухту получила «добро» главы государства и, значит, с высокой степенью вероятности будет воплощена в жизнь.

«Транспортный переход является неотъемлемой частью концепции развития дорожно-уличной сети, предусматривающей транспортное сообщение южной и северной частей города. Сегодня освоение Северной стороны является приоритетным направлением развития городской инфраструктуры», — рассказал « Парламентской газете » губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На сегодняшний день рассматриваются два решения. Первое — тоннель. Второе — мост. «Осенью 2018 года мы планируем завершить подготовку технико-экономического обоснования для дальнейшей разработки проекта, — сообщил губернатор. — Именно оно должно ответить на вопрос: какой вариант — надземный, или подземный? — предпочтительнее для Севастополя. Ну а далее, при подтверждении финансирования проекта, планируется заключить государственные контракты на проектирование и строительство». left7,3километраравна длина бухты. Максимальная ширина — 1400 метров. Максимальная глубина — 21 метр.

Ориентировочные сроки разработки конечного проекта — конец 2019 года. Предварительные показатели стоимости строительства будут известны после того, как предпроектная документация пройдёт технико-ценовой аудит. Окончательная же цена выяснится после прохождения проекта через органы Главгосэкспертизы и подтверждения сметной стоимости строительства.

Проект позволит сэкономить время и деньги

«Спросите любого жителя Радиогорки или Любимовки — хотели бы они получить круглосуточное сообщение с городом, которое не зависит от погодных условий и других факторов? — предложил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик . — Да, есть возможность попасть с Северной на Южную сторону в объезд. Но такого транспорта у города сегодня нет, автобусы не ходят вокруг, а личные автомобили есть не у всех жителей. Отдельно стоит вопрос стоимости проезда для жителей отдалённых сел Северной стороны. Ежедневные поездки на Южную сторону города, где находятся основные предприятия, органы власти, учебные заведения, влетают севастопольцам «в копеечку». Маршрут студента или работников предприятий, проживающих в Каче, например, сегодня такой: автобусом до паромной переправы, потом паром или катер, потом опять автобус или маршрутка до учебного заведения или места работы. При зарплате в 18-20 тысяч, расходы на проезд могут составлять пять-шесть тысяч рублей в месяц!Введение постоянного транспортного сообщения между двумя частями города, будь то мост или тоннель, позволит сократить расходы севастопольцев, это очевидно».

«Как севастополец и как водитель, которому приходится по 45 минут объезжать бухту, я целиком поддерживаю эту идею. И уверен, мою позицию разделяет абсолютное большинство горожан, — добавил депутат Законодательного собрания Севастополя, лидер местных единороссов Борис Колесников . — Не зря о мосте через бухту говорят уже много десятилетий. Надеюсь, на этот раз мы, наконец, перейдём от слов к делу. Иногда можно слышать о технических сложностях, связанных с реализацией проекта, в частности о том, что дно бухты покрыто многометровым слоем ила, но, думаю, российским специалистам, тем же метростроевцам, решение этих проблем по плечу. Строительство моста через Керченский пролив показало, что мы можем реализовывать проекты любой сложности».

Где строить?

«В разные годы рассматривалась возможность строительства моста в нескольких местах — в районе молов у входа в бухту, в районе улицы Жидилова на Южной стороне и Голландии на Северной, наконец, ещё ближе к Инкерману, — рассказал архитектор Валерий Мухин, который руководил разработкой Генерального плана Севастополя «образца 2005 года». При этом, по его мнению, лучший вариант — между Жидилова и Голландией. Во-первых, бухта там сужается, во-вторых, высоты одного и другого берега — около 60 метров. Примерно такой должна быть высота моста, чтобы под ним могли проходить корабли.

Для примера: высота моста через Босфор в Стамбуле — 64 метра. Очень важный фактор — военный, объясняет специалист. Мост не должен создавать неудобств и препятствий для кораблей Черноморского флота. Собственно, как говорят историки, мост не был построен в советские годы во многом именно из-за возражений адмиралов.

Что касается тоннеля, то такой проект также прорабатывался ещё в советские годы. В генеральном плане 1983 года он проходил в районе равелинов — у входа в бухту. Наибольшая глубина Севастопольской бухты — 21 метр, затем идёт слой ила. До устойчивых грунтов, по оценкам специалистов, — около 40 метров. Наибольшая сложность заключается даже не в строительстве моста или тоннеля, отметил Мухин, а в создании подъездных путей, учитывая тот факт, что и на Южной, и на Северной стороне практически нет свободных подходов к берегу. «Транспортный переход нужно будет грамотно вписать в городскую транспортную инфраструктуру, — подчеркнул архитектор. — Выехав с моста или из тоннеля, мы должны будем попадать на современные магистрали».

При этом, полагает Мухин, транспортный переход через Севастопольскую бухту — проект даже не городской, а общекрымский, потому что его строительство облегчит транспортное сообщение с другими регионами полуострова.