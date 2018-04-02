Запад сознательно избегает использования единственного эффективного оружия против Путина

Все это имеет привкус английского детектива, который не спутать ни с чем; попытка убийства обмененного российского двойного агента, влачащего свое пенсионерское существование в мирном английском городке. Вопрос только в том, кто быстрее распутает дело: Смайли или Мисс Марпл.

Английские власти делают ставку на Смайли и уже всё для себя решили: за всем стоят российские спецслужбы. Другие ищут мотив и считают более вероятным, что ответственность (за преступление) несет русская мафия.

Но большинство пальцев все равно указывают в сторону России и человека, облеченного наивысшей ответственностью: Владимира Путина

Норвегию и Албанию. Прямо накануне пасхи последовала реакция, причем не только из Великобритании , но и из 25 других стран, включая США

Венгрия и Из-за покушения на Сергея Скрипаля и его дочь в общей сложности были высланы 144 российских дипломата, и даже страны, ранее настроенные скептически по отношению к санкциям против России, такие, как Германия Польша , приняли в этом участие.

Это венчает собой те санкции, которые были введены после аннексии Крыма

Среди западных политиков существует единое мнение о том, что «другого выбора не было»; эту меру просто были вынуждены принять в ответ на российские нарушения норм международного права.

Возникает совершенно иной вопрос: подействовали ли эти меры хоть как-то на то, как Россия относится к другим странам, и ответ на это ясен: нет.

Одна из наиболее характерных черт путинского 18-летнего пребывания у власти — его целенаправленная борьба за то, чтобы сделать Россию независимой от других стран. Он выплатил внешний долг и сделал так, что страна сама себя обеспечивает в большинстве областей.

Благодаря этому он получил свободу думать на перспективу и не особо заморачиваться по поводу санкций. Наоборот: он использовал их себе на пользу, объясняя все, что в стране идет не так, иностранными нападками на Россию.

Результаты выборов этого года показывают, что это сработало: еще никогда Владимир Путин не был столь популярен у российских избирателей.

Это не значит, что Запад бессилен перед лицом российской агрессии. Но проблема в том, что те средства воздействия, которые на самом деле могут возыметь эффект, не используются.

Да и отношение британского правительства к России просто пронизано двойными стандартами. С одной стороны, на страну нападают, с другой — защищают лондонский Сити, являющийся ведущим мировым центром для отмывания коррумпированных российских денег.

Потому что Лондон — не только игровой манеж для шпионов, это город, который предпочитают российские олигархи, их дети, именно здесь у олигархов роскошные квартиры.

По утверждениям международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, недвижимость в Лондоне оценивается на сумму более 50 миллиардов крон, и приобретена она на черные деньги.

Большая часть всего этого из России. Прибавьте сюда банковские вклады, доли в различных предприятиях и покупку предметов роскоши, и от получающихся сумм у вас просто закружится голова.

Transparency обвиняет британские власти в том, что они сознательно разрешают подобное. В заявлении после покушения на Скрипаля британский лидер организации Дункан Хеймс (Duncan Hames) заявил, что власти позволили Лондону стать «любимым направлением для русских с подозрительными состояниями… которые смогли воспользоваться слабым регулированием и налоговой тайной».

Сейчас Transparency просит британские власти принять реальные меры для того, чтобы остановить российских олигархов, многие из которых принадлежат к самому близкому окружению Путина.

Вместо этого власти приняли решение выслать несколько российских дипломатов, в России эта мера едва ли рассматривается как нечто большее, чем легкий шлепок.

Кроме того, ничто не указывает и на то, что это произойдет и в будущем, лондонский Сити — один из важнейших финансовых центров мира, который приносит в британскую экономику огромные суммы. Да и вообще, позиции и так уже уязвимы по причине Брексита.

Более жесткое регулирование приведет лишь к тому, что деньги переместятся в другие места, полагает британское правительство. Возможно, это верно, потому что найдется достаточно других стран, желающих принимать черные российские деньги, закрывая при этом глаза на то, что Россия делает с другими странами.

Но если действительно заняться деньгами тех, кто принимает решения, то это, вероятно, будет самым эффективным способом воздействовать на Путина. А если последовательно избегать этого, то это лишь усилит уверенность Путина и русских в том, что западные страны — бесхребетники.

Карл Маркс , с трудами которого Путин наверняка хорошо знаком, говорил, что капитализм — пока ему это выгодно — с удовольствием производит и продает оружие, которое приведет к его же собственной гибели.

Сейчас нечто подобное можно сказать и о западных демократиях.