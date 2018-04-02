Почему Россия и Запад сегодня ведут себя как незрелые подростки? Потому что многие годы они, бедняжки, разочарованы

Явные российские успехи, которые вызывают разочарование на Западе, привели к тому, что вместо ожидаемого уважения и возвращения в круг стран, которые на равноправной основе ведут переговоры и принимают решения о глобальной политике, Россия столкнулась с изоляцией, откровенным игнорированием и садистскими унижениями в виде высылки дипломатов. В общем, на почти отчаянные призывы к тому, чтобы ее заметили, выслушали, отнеслись с уважением и оценили по достоинству, Россия дождалась от Запада враждебной реакции оскорбленной невинности. Думаю, лучше было бы, если бы политические лидеры по обе стороны баррикады, от решений которых зависят судьбы мира, перестали вести себя как незрелые подростки.

Если мы попытаемся раскрыть причины нынешней стремительной эскалации напряженности между Западом и Россией, то поймем, что разочарование — это основной мотив действий с обеих сторон. Политические элиты Соединенных Штатов не довольны тем фактом, что был упущен удобный момент (после распада СССР, когда Америка осталась единственной военной и экономической сверхдержавой) для установления полного американского доминирования в мире.

Самомнение мирового гегемона пошатнулось из-за террористических актов 11 сентября 2001 года. Тот факт, что организатора этих терактов Усаму Бен Ладена укрыли у себя талибы , стал для американских союзников, которые в 80-х годах препятствовали в Афганистане советской оккупации, своего рода горькой пилюлей. И то, что акт возмездия, которым стала кампания в Афганистане, не завершился успехом даже после 17 лет с момента его начала, тоже вызвало разочарование.

Американский конвейер по производству врагов

Нападение на Ирак в 2003 году, по замыслу неоконсерваторов, которые тогда оказывали решающее влияние на президента Буша-младшего , должно было стать примером успешного распространения демократии в той части мира, где западные американские ценности еще не закрепились в обществе. Неоконсервативные идеологи не посчитали нужным особенно задумываться о причинах, по которым их вчерашний союзник Садам Хусейн, воевавший за счет американцев против Ирана и способствовавший тем самым последующей исламской революции в этой стране, превратился в главного американского врага в регионе.

После свержения Саддама, важную роль в Ираке начали играть шииты, представители того же течения, которое доминирует в Иране. Пытаясь помешать росту влияния Ирана, американцы, вместе со своими региональными суннитскими союзниками, начали поддерживать разные суннитские группировки в Ираке. Для кого-то желаемым, а для кого-то нежелательным результатом подобных действий стало образование ИГИЛ (запрещенного в России, — прим. ред.). Так Запад (после миллиона иракских жертв войны) во второй раз помог создать организацию, для которой он же является главным врагом. Террористические акты ИГИЛ на Западе только усугубляют разочарование, связанное с тем фактом, что Запад, в особенности Америка, как на конвейере производит врагов для себя.

Слепая вера Запада в важность демократии

Арабская весна 2011 года казалась фестивалем демократии. И хотя Америка не играла главную роль в подстрекательстве мятежа против Каддафи, она все-таки помогала французам и британцам свергнуть его и тем самым поспособствовала тому, что внутренние враги зверски расправились с полковником. Последствием разрушения того режима является нынешнее нефункционирующее ливийское государство, территория которого служит коридором для бесконечных потоков беженцев, желающих попасть в Европу. Сопутствующей жертвой тогда стал американский посол, которого убили члены полувоенных формирований. Их Запад использовал в качестве союзников при свержении Каддафи. И это, конечно, тоже еще одна причина для разочарования.

Слепая вера Запада в важность демократии для людей, которые не входят в западный культурный ареал, пошатнулась вскоре после того, как демократически избранная исламистская власть в Египте начала претворять в жизнь свою теократическую, фундаменталистскую программу. Запад с одобрением наблюдал за падением военной диктатуры Мубарака и с таким же нескрываемым воодушевлением поддерживает сегодня военную диктатуру Ас-Сиси. Но вряд ли подобный исход попытки экспортировать американский взгляд на мир можно считать удовлетворительным.

Россия воспротивилась перекраиванию границ в Сирии

Сирия должна была стать лишь еще одной костяшкой ближневосточного домино, и ей было уготовано пасть под демократическим натиском Арабской весны. Однако на самом деле западные страны задумали перекроить Сирию по модели, которую уже навязали современным ближневосточным государствам, находящимся на их бывших колониальных территориях. Попытке внешнего вмешательства в дела в Сирии с целью свергнуть режим и перекроить границы воспротивилась Россия, которую Асад, будучи законно избранным президентом международно признанного государства, призвал на помощь. Дополнительной причиной для российского вмешательства стал тот факт, что именно в Сирии находится единственная зарубежная российская военная база. Аналогичная ей военно-морская база в Севастополе размещена в Крыму , который в 2014 году Российская Федерация аннексировала.

Россия решительно выступила против попытки Америки, которую неуклюже поддерживал Евросоюз , навести свои порядки на Украине . Решение России нарушить нормы международного права о неприкосновенности границ, тем самым пойдя на риск обострения отношений с Западом, только доказывает: нынешней российской власти важно положить конец цветным революциям и расширению НАТО на восток за счет территорий, когда-то входивших в СССР. Россия помешала совершить переворот на Украине так, как его задумывали западные сценаристы. И Украина — это еще один повод скорее для огромного разочарования Запада, чем для радости. Тот факт, что Америка может быть довольна последствиями украинского кризиса, тогда как Европу он экономически и политически истощает, подтверждает: интересы отдельных западных игроков противоречат друг другу.

Западных политиков беспокоит популярность Путина

Военные операции, осуществляемые исключительно по собственному произволу, безответственное разрушение неугодных режимов, сопровождаемое гуманитарными катастрофами, а также финансовый кризис 2008 года, который Запад устроил себе сам — все это привело к снижению доверия к существующим институтам и политическим лидерам, которые их представляют. Все больше граждан западных стран по тем или иным причинам отказываются верить, что происходящее с ними сегодня — это единственно правильное, неизбежное и наилучшее для них развитие событий. Все больших успехов добиваются протестные движения, а победы антисистемных кандидатов, вроде Дональда Трампа , ясно подтверждают, насколько глубоко разочарование людей, которыми пренебрегают западные элиты, преследующие свои собственные политические и коммерческие интересы. Еще один признак кризиса Запада, признак глубокой разочарованности — это успех группы безответственных шутников, которым удалось убедить большинство британских избирателей в том, что «Брексит» — лучший выбор для них.

Но, вероятно, больше всего западных политиков беспокоит большая популярность российского лидера не только в России, но и в их собственных странах. До недавнего времени казалось, что мягкая сила, способность предупредительно и осторожно выбранными средствами продемонстрировать привлекательные стороны западной жизни и тем самым заставить людей принять западные политические, экономические и культурные образцы, является прерогативой исключительно Запада, и что подобное средство невозможно употребить против него. Путин популярен на Западе, несмотря на то, что у России во много раз меньше финансовых, технических и людских ресурсов, чем у Запада, и это еще одна причина для разочарования. Его подтверждает то, что свою пропагандистскую деятельность Запад называет мягкой силой (с позитивной коннотацией), а такого же рода успешные российские операции называет гибридной войной, негативным и неприемлемым явлением.

Разочарования не меньше и с российской стороны

С российской стороны разочарования не меньше. Для многих русских распад Советского Союза, своеобразного повторения царской России, стало неожиданным и непостижимым завершением холодной войны. Вторая мировая военная сверхдержава, перед которой трепетал весь Запад, развалилась без решающей битвы. Несмотря на ужасы, которые происходили при Сталине, многим советским гражданам было важно, что они живут в стране, считающейся сверхдержавой. Российская Федерация, остаток остатков Советского Союза, ни в чем не была сверхдержавой. Распад государства, разложение общества, резкое обнищание большей части населения, смертность выше, чем в военные годы, дикий капитализм и коррупция — все это характерно для ельциновских 90-х. Поскольку правление Ельцина ассоциируется с демократией, большинство россиян крайне негативно воспринимает это понятие. Российская Федерация 90-х годов у большинства из них может вызывать только разочарование.

Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Литва и Цинизм, с которым западные лидеры, в особенности американцы, нарушали обещания, данные российской стороне, вызывали у России только разочарование. Обещание Бейкера о том, что после объединения Германии НАТО не будет расширяться на восток, — это только первое из таких нарушенных обещаний. Второе — обещание Буша о том, что бывшие члены Варшавского договора не будут приняты в НАТО. Как известно, Польша Болгария вошли в этот альянс. Наконец, президент Клинтон пообещал Ельцину, что Эстония Латвия не станут членами НАТО. Нарушение этого обещания только усугубило разочарование российской стороны.

Оранжевая революция — еще одно российское поражение

Оранжевая революция на Украине в 2004 году, когда победили Виктор Янукович Юлия Тимошенко , стала еще одним поражением России перед лицом наступающего Запада. Все усилия Путина и его элиты направлены на возвращение международной позиции России как страны, обязательно участвующей в процессе принятия решений по глобальным вопросам, и как уважаемого партнера. Агрессивный ответ на украинские события в 2014 году явился отчаянным шагом, совершенным после того, как российское руководство убедилось: Запад, то есть Америка и Европа, не хочет разговаривать с ними на равных о возможных путях решения украинского кризиса.

Если результаты американских президентских выборов являются последствием российского несанкционированного вмешательства в их ход, то было бы правильно считать это российским успехом. Россия доказала, что и она может делать другим то, что они постоянно пытаются сделать ей. Однако обвинения во вмешательстве в американские выборы привели не к росту авторитета России как серьезного соперника, а к ужесточению санкций против нее и к открытым призывам, обращенным к российским олигархам, о том, что они должны помешать Путину баллотироваться вновь, если хотят сохранить свое имущество на Западе. Российские граждане ответили повышенной явкой на выборы и прежде невиданной поддержкой Путину, а реакция Запада была сдержанной и не слишком уважительной.

Враждебная реакция оскорбленной невинности

Заявление американской администрации в 2002 году о планах по созданию противоракетного щита вызывало негодование у российской стороны. Американцы проигнорировали и выражение российской обеспокоенности, и российские заявления о том, что Россия создаст оружие, против которого американский ракетный щит будет бессилен. Все это послужило причиной для недовольства российской стороны и для глубоко разочарования.

Когда Россия с гордостью объявила о том, что создала оружие более мощное, чем американское, президент Путин ожидал, что это вызовет уважение. Но ответом стали американские обвинения о том, что Россия начала гонку вооружений, а вскоре Запад почти в панике раздул дело Скрипаля. Вместо уважения Россия столкнулась с дипломатической изоляцией, высылкой своих дипломатов и откровенным игнорированием своих призывов к тому, чтобы расследовать отравление Скрипаля в Солсбери в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Всеобщее разочарование Запада подтолкнуло Россию к неразумно масштабному и не слишком аргументированному ответу на преступление в Солсбери.

Явные российские успехи, которые вызывают разочарование на Западе, привели к тому, что вместо ожидаемого уважения и возвращения в круг стран, которые на равноправной основе ведут переговоры и принимают решения о глобальной политике, Россия столкнулась с изоляцией, откровенным игнорированием и садистскими унижениями в виде высылки дипломатов. В общем, на почти отчаянные призывы к тому, чтобы ее заметили, выслушали, отнеслись с уважением и оценили по достоинству, Россия дождалась от Запада враждебной реакции оскорбленной невинности. Думаю, лучше было бы, если бы политические лидеры по обе стороны баррикады, от решений которых зависят судьбы мира, перестали вести себя как незрелые подростки. Им стоило бы руководствоваться не нереальными амбициями и растущим разочарованием, а здравым смыслом, если он еще не покинул их.