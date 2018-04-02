16 советов, которые могут однажды спасти вам жизнь

Разумеется, судьба всегда может преподнести вам какой-нибудь сюрприз, которому вы обрадуетесь. Но что если нет? Что, если через несколько минут в здании, где вы находитесь, начнется пожар, или же за вами пойдет подозрительный мужчина? Без паники: предупрежден — значит вооружен. Passion.ru дает несколько советов по вопросам выживания и сохранения здоровья в самых разных ситуациях.

Очень простое и нужное «правило трех» гласит следующее: вы можете выжить три минуты без воздуха, три часа без убежища (например, на сильном морозе), три дня без воды и три недели без еды. Многие из этих составляющих зависят от окружения, в котором вы оказались, но это правило все же помогает расставить приоритеты в условиях дефицита ресурсов.

По пути к вашему автомобилю держите ключи от него в руках— так вы эффективнее отобьетесь от возможного преследователя. Также, уже находясь дома, полезно всегда держать ключи от машины на прикроватном столике: если к вам заберутся грабители, вы сможете спугнуть их, нажав на кнопку сигнализации вашего авто.

Жвачка может оказаться очень полезным предметомдля выживания где бы то ни было — взять хотя бы ее клейкость и тягучесть. Вдобавок она может помочь в борьбе со стрессом (что полезно при приступах паники) и временно преодолеть голод.

Поскользнуться или оступиться на лестнице может каждый— дело нехитрое. Но если вы полетите вниз, а ваши руки будут в карманах, вы можете не успеть схватиться за перила или выставить руки вперед, чтобы защитить голову или другие жизненно важные органы. Поэтому возьмите за правило поступать наоборот — то есть старайтесь держать руки свободными, спускаясь или поднимаясь по лестнице.

Если вы несильно поранились, а под рукой только суперклей— не бойтесь использовать его до того, как обратитесь к врачу. Это средство стянет края раны до того, как ее осмотрит специалист.

Старайтесь при бронировании билета на самолет выбирать места, находящиеся как можно дальше от его носовой части. Они считаются наиболее безопасными.

Одно из самых неверных решений, которое только можно принять перед поездкой или даже простой прогулкой куда-либо, — это никому не рассказать о своих планах. Если с вами что-то случится, вряд ли вас найдут быстро, если не будут знать, куда именно вы отправились. А если вы едете на такси, то идеально было бы сообщить номер машины кому-то из близких, чтобы в случае чего полицейские смогли идентифицировать водителя.

Еще во время Первой мировой войны специалисты разработали ватный материал под названием Cellucotton, который отлично впитывал кровь и подходил для перевязок. Затем этот продукт стали использовать для изготовления средств женской гигиены. Так что если у вас серьезный порез, большая рана или кровотечение из носа, можно использовать знакомые всем женщинам (и у многих они всегда лежат в сумочке) прокладки или тампоны — подойдут даже «ежедневки».

Во время заплыва в море или океане лучше двигаться параллельно берегу, поскольку в случае внезапно возникшего течения гораздо легче будет покинуть его зону, если вы будете плыть вдоль, а не поперек.

Если у вас дома начался пожар, а вы не можете потушить его водой, или у вас нет огнетушителя, используйте простую пищевую соду, бросая ее большими горстями в огонь. Вдобавок сода — отличное чистящее средство для засохших пятен, а в диких условиях (например, во время похода) она может помочь скрыть ваш запах от опасных хищников.

Не так важно, была ли это шумная вечеринка или к вам домой приезжал сантехник — если вы не знакомы со своими гостями достаточно давно и хорошо, вы рискуете привести в дом вора. Поэтому, попрощавшись с таким визитером, обязательно перепроверьте, закрыли ли вы дверь на ключ, а также не забывайте об окнах— особенно если вы живете на первом этаже.

Звучит забавно, но презервативы на самом деле намного более эластичны, чем вы можете себе представить. Эти простейшие контрацептивы могут стать отличным сосудом для воды, если под рукой нет другой емкости. Только перед дальнейшим употреблением эту воду обязательно нужно очистить.

Сумку на длинном ремне лучше вешать поперек тела и держать ее перед собой. Старайтесь не носить такую сумку, повесив ремень на одно плечо: так вор не сможет быстро снять ее и скрыться.

В случае чрезвычайного происшествия или форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, цунами, пожары, теракты) люди склонны бежать назад к тому же выходу, через который они вошли в здание, из-за чего у дверей может возникнуть давка. Но если вы обратили внимание на дополнительные выходы, вы наверняка сможете выбраться из передряги быстрее и безопаснее.

Если человек сильно замерз, то нужно отвести его в теплое помещение и дать теплую одежду. Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные части тела. Нужно дать пострадавшему согреться самому — в этом помогут теплые напитки и еда. И никогда не используйте алкоголь, иначе возникнет дисбаланс тепла, только ухудшающий самочувствие.

Во время пожара больше всего людей погибают не от огня, а от отравления угарным газом. Поэтому выбираясь из горящего помещения или спасая кого-то, старайтесь находиться как можно ниже к полу. Желательно при этом прижать к носу и рту любую мокрую ткань.

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