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Издание New Yorker раскритиковали за бодишейминг Бена Аффлека
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Издание New Yorker раскритиковали за бодишейминг Бена Аффлека 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Некоторый излишний вес и слегка неухоженный вид, которыми в последнее время отличается Бен Аффлек, привлекли внимание не только поклонников актера, но и СМИ: известное издание New Yorker посвятило внешнему виду Бена целую статью, после чего получило обвинения в бодишейминге несчастного Аффлека (плюс ироничный ответ от самого актера). Журналисты New Yorker в посвященной Бену Аффлеку статье на эпитеты, действительно, не скупились, обсуждая фотографии актера со съемок «Тройной границы» и сравнивая его живот с действительно выдающимся животом мультяшного Гомера Симпсона. Не забыли и о татуировке Бена, которую не так давно тоже обсуждали как «безвкусный» признак кризиса среднего возраста, якобы накрывшего актера.
Публикацию, разумеется, раскритиковали за бодишейминг Бена и неоправданную жестокость.
«Это самая злая статья из всех, что я читал за долгое время. Бен боролся с алкогольной зависимостью, на что вы предпочли закрыть глаза. Это настолько низко, что я никогда больше не буду оформлять подписку на New Yorker» — так отреагировали на публикацию пользователи соцсетей. «У этой статьи нет никакой цели, кроме как бодишейминг человека, который и так борется с депрессией».
В конце концов волна осуждения New Yorker докатилась до самого Бена Аффлека, который, несмотря на занятость на съемках, решил прокомментировать публикацию — и написал в Twitter, обратившись к изданию:
@NewYorker, у меня все в порядке. У меня толстая кожа, дополнительно укрепленная безвкусными татуировками. попкорнnews
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