Участие чемпиона MotoGP 1993 года в гонке Moto2 оказалось первоапрельской шуткой

Новость об участии известного мотогонщика, чемпиона мира 1993 года в классе 500cc (предшественник MotoGP) Кевина Шванца в Гран-при США в классе Moto2 в качестве празднования тридцатилетия своей первой победы в карьере, одержанной на Гран-при Японии 1988 года, оказалась первоапрельской шуткой.

Об этом в своём «твиттере» сообщила пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам.

Всего на счету Шванца 25 побед в премьер-классе мотогонок, что входит в десятку лучших результатов за всю историю серии и один чемпионский титул в 1993 году. Шванц закончил карьеру в 1995 году после 10 лет выступлений в серии 500cc (MotoGP).