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Участие чемпиона MotoGP 1993 года в гонке Moto2 оказалось первоапрельской шуткой
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Участие чемпиона MotoGP 1993 года в гонке Moto2 оказалось первоапрельской шуткой 

Чемпионат.com 1 час назад
Новость об участии известного мотогонщика, чемпиона мира 1993 года в классе 500cc (предшественник MotoGP) Кевина Шванца в Гран-при США в классе Moto2 в качестве празднования тридцатилетия своей первой победы в карьере, одержанной на Гран-при Японии 1988 года, оказалась первоапрельской шуткой.
Об этом в своём «твиттере» сообщила пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам.
Всего на счету Шванца 25 побед в премьер-классе мотогонок, что входит в десятку лучших результатов за всю историю серии и один чемпионский титул в 1993 году. Шванц закончил карьеру в 1995 году после 10 лет выступлений в серии 500cc (MotoGP).
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