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Россия анонсировала «хорошее предложение» для ОЗХО по делу Скрипаля
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Россия анонсировала «хорошее предложение» для ОЗХО по делу Скрипаля 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Он отказался раскрывать подробности, сказав только, что «это будет хорошее предложение, которое не должно вызвать никаких нареканий». «Оно строго укладывается в рамки предписаний Конвенции о запрещении химоружия и направлено на решение проблемы цивилизованным путём», — отметил Шульгин в интервью «Российской газете».
Организация по запрещению химического оружия занимается расследованием инцидента в Солсбери по просьбе Великобритании. Эксперты должны выяснить, каким именно веществом был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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