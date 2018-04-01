К новым рекордам. «День открытых дверей» в Военно-медицинской академии пришлось проводить дважды

Высокая посещаемость мероприятия свидетельствует о возрастающем интересе к профессии военного врача, а так же к качеству образования, которое дает академия.

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялся «День открытых дверей», на который прибыло свыше 1 200 чел. Это абсолютный рекорд для академии. Высокая посещаемость мероприятия свидетельствует о возрастающем интересе к профессии военного врача, а так же к качеству образования, которое дает академия.

Задолго до завершения регистрации стало понятно, что одновременно разместить всех гостей в зале клуба не представится возможным, поэтому было принято решение разделить посетителей на два потока и проводить все мероприятия дважды. Что и было успешно реализовано. В итоге можно сказать, что за один день академия провела два «Дня открытых дверей».

С приветственным словом к гостям обратился заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Котив Б. Н. В докладах остальных выступающих были освещены вопросы истории и современного состоянии академии, особенности обучения курсантов и студентов академии, организация профессионального отбора кандидатов для обучения в качестве курсантов. По окончании докладов гости смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

На обзорной экскурсии по академии будущие абитуриенты и родители побывали на кафедрах химии, биологической и медицинской физики, в курсантской столовой, общежитии, спортивном городке и тренажерном зале.