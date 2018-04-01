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(Видео) Правительство РФ подписало закон о выплате по 300000 рублей каждому гражданину, родившемуся в СССР
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(Видео) Правительство РФ подписало закон о выплате по 300000 рублей каждому гражданину, родившемуся в СССР 

Карельские вести 15 минут назад
Правительство РФ подписало закон о единовременной выплате с 01.01.2018 года каждому гражданину, родившемуся в СССР в период с 1950-1991 г.г., по 300 000 рублей.
Такое сообщение гуляем по блогам, популярным мессенджерам и социальным сетям. Но правда ли это? Будут ли с 1 января 2018 года выплаты людям, родившимся в СССР? Нет! Никаких выплат подобного рода не планируется. Это очередной вирус, который распространяется за счёт наивных пользователей интернет-сервисов. В сообщении имеется ссылка, перейдя по котором мы якобы должны попасть на подробную новость про выплаты. Но по факту пользователь получает картинку с дулей. Сейчас подобрано слишком удачное время, чтобы даже бывалый юзер повёлся на развод. Дело в том, что сейчас многие СМИ пишут о новых законах и законопроектах, которые вступают в силу или планируются к рассмотрению в 2018 году, поэтому текст сообщения не выглядит таким уж подозрительным.
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