Литератор и депутат Госдумы Сергей Шаргунов презентовал свою новую книгу «Свои» в Казани. Встреча с читателями прошла в доме Аксенова. В формате «вопрос-ответ» Сергей обсудил с казанцами острые политические, социальные и культурные проблемы. На творческую встречу с Сергеем Шаргуновым приехали люди разных поколений. Кто-то знает его, как депутата Госдумы от партии КПРФ, кто-то — как писателя и публициста, кто-то интересуется обеими сторонами его жизни. Поэтому и вопросы, которые зрители задавали литератору, были неоднородными. Поговорить успели и о лирике, и о политике, и о суровой реальности. ПРО ПИСАТЕЛЬСТВО — В первую очередь я воспринимаю себя, как пишущего человека, это дело всей моей жизни, — утверждает Сергей. Слово «политик» Шаргунов, в какой-то степени, считает бранным. В этом заслуга самих же политиков, которые живут, как «мышь под веником» или «крышуют» свой бизнес. По мнению Сергея, ему депутатство необходимо, в первую очередь, для творчества. Ему важно понимать процессы в обществе, его боль и слабые места. — Если писатель не разбирается в социальном контексте, в истории, как таковой, в новейшей истории, едва ли он может изобразить достоверный характер, вырванный из почвы, — объясняет литератор. Отзываться на горечь народа — приоритетная задача для писателя, считает Шаргунов. Именно это осознание помогает ему «быть нормальным человеком, оставаясь политиком». ПРО ФАЛЬШЬ И ЦИРКАЧЕСТВО НА ТВ Сергею задали интересный вопрос: как политики, которые готовы убить друг друга в эфире ток-шоу, общаются между собой в обычной жизни? Шаргунов ответил, что сам всегда старается сохранять чувство такта и сдержанность. Но бывает всякое. Часто после скандала под камерами политики ведут себя друг с другом вполне дружелюбно. А иногда взаимная ненависть продолжается за пределами эфирного времени. Сергей Шаргунов признался: он не знает, где та грань, через которую политики не должны переступать на телевидении. С одной стороны, улыбаться и сдержанно кивать на неправоту оппонента — лицемерие и фальшь. От этого у зрителя пропадает доверие к смыслу. С другой стороны, то «циркачество», что происходит на телевидении сейчас, и вовсе отбирает у народа веру во власть. А достичь баланса до сих пор ни у кого не получается. ПРО ИНТЕРВЬЮ С РОЗАНОВОЙ Шаргунов затронул тему скандала, развернувшегося вокруг интервью Дмитрия Быкова с вдовой Андрея Синявского. Писатель опубликовал текст, в котором Мария Розанова высказывала весьма резкие политические воззрения. Некоторые читатели усомнились в подлинности интервью. Сергей Шаргунов поведал казанцам, что ему тоже посчастливилось побеседовать с редактором «Синтаксиса» и записать разговор на диктофон. — Могу сказать, что тексты сильно отличались друг от друга. Но я не сторонник того, чтобы раздувать из этого скандал, — говорит Шаргунов. ПРО НЕВЗОРОВА Гостям вечера было интересно узнать мнение Шаргунова о публицисте Александре Невзорове, который никогда не скрывал скептического отношения к Сергею. Писатель сравнил его с Базаровым, назвал жертвой эпохи. Сергей с сожалением вспоминал, как передача «600 секунд», единственная оппозиционная программа на телевидении советского времени, была ликвидирована, когда «демократы уничтожали свободу слова, а Невзоров, как без наркотиков, не мог жить без эфира». Но все же Шаргунов отзывается о публицисте с уважением: — В обществе должно быть больше людей, которые живут сами по себе. И он как раз один из таких. ПРО ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ Беседуя с гостями о трагедии в Кемерово, Шаргунов сформулировал проблему, которая мешает российскому народу культурно сосуществовать — это отсутствие общего языка. — Начальники не знают, как разговаривать с людьми, убитыми горем: либо канцелярит, либо прямые оскорбления. Может, не по злому умыслу, но они в роли великих, а перед ними толпа. С другой стороны находятся те, кто раздувает конфликт. Наше новое поколение, сидящее в YouTube, все равно думает, что власть скрыла сотни погибших. У меня сын так думает. Это непристойно — ловить хайп на трагедии. Это отсутствие культуры и репутации, — считает Шаргунов. Александра Назарова.