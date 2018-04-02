Россия потребовала от ОЗХО раскрыть информацию о взаимодействии с Великобританией по «делу Скрипаля»

Как говорится в сообщении на официальном

сайте

МИДа, Москву интересует, в частности, какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО, и намерен ли он поделиться с Россией , это информацией.

Более того, российские власти хотят, знать «что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу „Новичок“ по западной классификации.