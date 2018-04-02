Россия потребовала от ОЗХО раскрыть информацию о взаимодействии с Великобританией по «делу Скрипаля» 

Министерство иностранных дел РФ направило в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по «делу Скрипаля», которое в российском внешнеполитическом ведомстве назвали «сфабрикованном».
Как говорится в сообщении на официальном
сайте
МИДа, Москву интересует, в частности, какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО, и намерен ли он поделиться с Россией, это информацией.
Более того, российские власти хотят, знать «что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу „Новичок“ по западной классификации.