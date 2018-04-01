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Проверить заложенные автомобили можно будет через портал госуслуг
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Проверить заложенные автомобили можно будет через портал госуслуг 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Документ разработан министерством финансов при экспертном участии Федеральной нотариальной палаты. Напомним, что реестр уведомлений о залоге ведет нотариат. Сегодня справку можно получить через любого нотариуса. Также сведения можно узнать в режиме онлайн на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Данный реестр призван прежде всего защитить граждан от беды при покупке машины, уже побывавшей в чьих-то руках. Сейчас в нем содержится более 4,5 миллиона уведомлений о залоге.
Раньше был риск купить машину, которая находится в залоге у банка. Покупателю отдавал деньги, ничего не подозревая. А потом выяснялось, что надо либо расплачиваться по чужому долгу, либо отдавать машину банку. Еще несколько лет назад спасения не было, покупка авто фактически была игрой в русскую рулетку. Реестр нотариата полностью решил проблему. Выписка из него служит доказательством, что человек честно пытался проверить, чиста ли машина. Тогда он считается добросовестным покупателем, и автомобиль у него не заберут. Соответствующая судебная практика уже устоялась.
Процесс получения сведений из Реестра останется таким же простым, как и существующий сейчас на сайте ФНП — заполняется простая форма поиска, и практически моментально система выдает информацию по запросу в электронном виде, в виде краткой выписки, которая сообщает о том, находится ли имущество в залоге или нет. Если же нужен бумажный документ в виде удостоверенной выписки из Реестра, имеющей юридическую силу, то на данный момент его получение требует обязательной явки к нотариусу, который удостоверяет и выдает документ. Так что заказать выписку гражданин может через сайт Федеральной нотариальной палаты, а забрать — у ближайшего нотариуса.
При использовании Госуслуг гражданин проходит авторизацию на портале, соответственно, это позволяет установить его личность, и в перспективе, по словам экспертов, это может сделать возможной дистанционную выдачу выписок из Реестра.
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