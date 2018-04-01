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Анастасию Заворотнюк перепутали с Надеждой Бабкиной на обложке журнала
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Анастасию Заворотнюк перепутали с Надеждой Бабкиной на обложке журнала 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Актриса Анастасия Заворотнюк славится своими перевоплощениями. На недавнем снимке артистку и вовсе не узнали поклонники, перепутав с Надеждой Бабкиной. Образ Анастасии для обложки журнала сочли неудачным.
46-летняя Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной после роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», отлично выглядит в свои годы. При этом некоторые считают, что ее ноги даже привлекательнее ног 22-летней дочки Анны.
На днях актриса выложила снимок обложки глянцевого журнала, однако ее подписчики были разочарованы представленным образом. На обнаженное тело Заворотнюк накинуто пальто молочного цвета, волосы завиты в локоны и ниспадают на один глаз женщины. Комментаторы решили, что фотограф испортил внешность артистки, прибавив ей лишние годы. А некоторым показалось, что Заворотнюк на этом снимке поразительно похожа на певицу Надежду Бабкину. «Анастасия, на себя непохожи, какая-то другая женщина. Наверно, такое перевоплощение хорошо для актрисы» «Я Вас тоже не узнала! Мне кажется, Вы в жизни лучше»
«Анастасия! Вы здесь на Надежду Бабкину похожи… две красавицы!» «Какая красота! Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина. Она тоже богата привлекательностью» «Вы в жизни сто раз красивее, здесь не очень они старались» «Ну что за фотографы?! Испортили красивого человека» При этом нашлись и те, кому очень понравилась Анастасия Заворотнюк в новом образе. Они считают, что она прекрасна и обворожительна в любых ипостасях.
Возможно, одна из причин отличного внешнего вида Анастасии — счастье в личной жизни. Актриса уже 10 лет замужем за фигуристом Петром Чернышевым, с которым у нее гармоничные и трепетные отношения. Недавно Заворотнюк нежно поздравила своего любимого супруга с 47-летием.
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