Вдоль трассы Таврида устанавливают шумовые экраны

Строители монтируют шумопоглащающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках трассы Таврида, примыкающих к берегам Керченского пролива.

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, экраны позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.

Конструкции, согласно проекту, установят по обе стороны трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря.

Экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент — из минераловатной плиты. Конструкции устойчивы к ветру и влаге, а также пожаробезопасны.