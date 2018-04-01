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Вдоль трассы Таврида устанавливают шумовые экраны
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Вдоль трассы Таврида устанавливают шумовые экраны 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Строители монтируют шумопоглащающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках трассы Таврида, примыкающих к берегам Керченского пролива.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, экраны позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.
Конструкции, согласно проекту, установят по обе стороны трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря.
Экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент — из минераловатной плиты. Конструкции устойчивы к ветру и влаге, а также пожаробезопасны.
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