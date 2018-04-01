UTair начнет возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан 2 апреля

Худжанд. "Авиакомпания начнет возврат денег за проданные билеты 2 апреля", — заявил Пермяков. Он также добавил, что UTair затронуло ограничение только на маршруте Сургут

"У Utair только одна отмена: рейс Сургут — Худжанд. Utair сохранил рейсы из Москвы в Душанбе дважды в день", — отметил президент компании.