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UTair начнет возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан 2 апреля
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UTair начнет возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан 2 апреля 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair намерена 2 апреля начать возврат денег пассажирам за проданные билеты на отмененные рейсы в Таджикистан. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
"Авиакомпания начнет возврат денег за проданные билеты 2 апреля", — заявил Пермяков. Он также добавил, что UTair затронуло ограничение только на маршруте Сургут — Худжанд.
"У Utair только одна отмена: рейс Сургут — Худжанд. Utair сохранил рейсы из Москвы в Душанбе дважды в день", — отметил президент компании.
Ранее источник в одной из авиакомпаний РФ сообщил ТАСС, что Таджикистан со 2 апреля 2018 года отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", UTair, «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.
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