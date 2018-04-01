Российско-британский дипломатический конфликт разрастается. Комментарий Георгия Бовта

У британских следователей пока не появилось каких-либо прямых улик против России по «делу Скрипаля». Более того, Юлия Скрипаль вроде бы пришла в себя, что заставило некоторых специалистов усомниться в том, а было ли при отравлении использовано то самое фосфорорганическое вещество «Новичок», после воздействия которого люди вроде поправляться не должны. В этих условиях российский МИД, наконец, решил перейти в контрнаступление.

Наиболее сильным информационным ходом, пожалуй, стало предъявление Франции и Великобритании списка из, соответственно, 10 и 14 вопросов, многие из которых призваны посеять еще больше сомнений в том, что к этому делу непосредственно причастно российское государство. Самые интересные, пожалуй, вопросы заключаются в том, почему вдруг к расследованию была привлечена Франция, была ли уведомлена Организация по запрещению химического оружия об этом, проводили ли французы исследование биоматериалов Скрипалей и переданы ли результаты этих исследований ОЗХО?

Впрочем, вряд ли Лондон и Париж ответят Москве на эти вопросы откровенно. Еще менее вероятно, что они ответят на вопрос о том, на основании каких именно признаков установлено якобы российское происхождение вещества, которое британские представители называют «Новичком».

Главное препятствие перед проведением объективного — что британского, что совместного с французами — расследования состоит в том, что официальный Лондон с самого начала занял по данному вопросу однозначно политическую позицию: виновата Москва, и точка.

В этих условиях нет никаких гарантий, что любые факты и улики, которые станут противоречить этой версии, не будут проигнорированы либо откровенно сокрыты. В противном случае речь пойдет ни много ни мало о падение кабинета Терезы Мэй , которая слишком далеко зашла в конфронтации с Москвой, да еще подбила на нее весь остальной Евросоюз . Возможно, некоторую ясность внесут результаты экспертизы, проведенной ОЗХО. Она вроде должна быть готова уже в апреле. Вряд ли при этом ОЗХО решится на то, чтобы однозначно отмести «российский след». Это был бы слишком смелый политический ход в сложившихся условиях. В лучшем случае результаты экспертизы истолкуют как вероятность разных версий. Однако и в этом случае следует ожидать усиления информационных атак Британии на Россию.

Также, если и следователям по-прежнему не удастся накопать каких-то явных улик против Москвы или представить таковыми те, что накопают, то следует в любом случае ожидать не понижения градуса политической риторики, а, наоборот, его повышения. Отступать Терезе Мэй некуда.

Следующий этап — июньский саммит ЕС. К этому времени Лондон попробует подвигнуть западных союзников на новые санкции против России. Уже были озвучены возможные меры. Например, был поднят вопрос о запрете торговать российскими государственными долговыми обязательствами в лондонском Сити. Это, конечно, навредит России, но также станет «выстрелом в ногу» для самих западных инвесторов, в том числе британских, которые являются держателями не менее трети наших долговых госбумаг. Могут возобновиться рассуждения о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Однако и это сделать будет непросто. Тут далеко не все карты находятся в руках англичан.

С гораздо большей степенью вероятности со стороны Запада можно ожидать ужесточения так называемых персональных санкций против высокопоставленных российских чиновников и олигархов. Британия уже грозит конфискацией собственности, якобы нажитой нечестным путем, а также ревизией нескольких сотен так называемых инвестиционных виз, выданных русским олигархам за последнее время. Правда, в этом случае в Кремле могут быть только рады тому, что «заблудшие жирные коты» вернутся на родину вместе с деньгами, нажитыми непосильным трудом. Так что в этом вопросе там в ответ скажут лишь: «Union Jack, госпожа Мэй, вам в руки».