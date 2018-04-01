Ещё
Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать наркотики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать наркотики 

Российская Газета 40 минут назад
Речь идет о химикатах 1-фенил-2-нитропропене и дифенилацетонитриле, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров (то есть веществ-предшественников) для получения запрещенных к свободному обороту в нашей стране наркотических средств, в частности амфетамина.
Сейчас эти химикаты запрещено покупать, хранить и использовать гражданам, но для юридических лиц (организаций) ограничения не такие строгие. И в Интернете, например, можно найти немало предложений о продаже «чистого вещества по очень доступной цене».
Отметим, что Россия сотрудничает с международным сообществом в борьбе против наркотиков. Принимая изменения в порядок оборота прекурсоров, правительство действовало в соответствии с международными договоренностями в этой сфере. Так, вышеназванные вещества входят в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины.
Документ направлен на «усиление мер контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключение их утечки в незаконный оборот, а также урегулирование вопроса, связанного с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции », — отмечается в пояснительной записке к постановлению.
Сейчас контроль недостаточен, предложения приобрести запрещенные вещества встречаются в Интернете
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в постановлении.
При этом в правительстве подчеркивают, что порядок использования прекурсоров для производства лекарственных препаратов существенно не меняется. Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля за возможным нелегальным их использованием.
Российская Газета: последние новости
Сын главы Туркменистана назначен замминистра иностранных дел Постпред РФ при ОЗХО рассказал о расследовании "дела Скрипаля" В МИД РФ заподозрили Британию в причастности к отравлению Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке82
Китай огласил ответ на ограничения США364
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1119
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение