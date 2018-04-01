Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать наркотики 

Речь идет о химикатах 1-фенил-2-нитропропене и дифенилацетонитриле, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров (то есть веществ-предшественников) для получения запрещенных к свободному обороту в нашей стране наркотических средств, в частности амфетамина.
Сейчас эти химикаты запрещено покупать, хранить и использовать гражданам, но для юридических лиц (организаций) ограничения не такие строгие. И в Интернете, например, можно найти немало предложений о продаже «чистого вещества по очень доступной цене».
Отметим, что Россия сотрудничает с международным сообществом в борьбе против наркотиков. Принимая изменения в порядок оборота прекурсоров, правительство действовало в соответствии с международными договоренностями в этой сфере. Так, вышеназванные вещества входят в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины.
Документ направлен на «усиление мер контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключение их утечки в незаконный оборот, а также урегулирование вопроса, связанного с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции », — отмечается в пояснительной записке к постановлению.
Сейчас контроль недостаточен, предложения приобрести запрещенные вещества встречаются в Интернете
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в постановлении.
При этом в правительстве подчеркивают, что порядок использования прекурсоров для производства лекарственных препаратов существенно не меняется. Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля за возможным нелегальным их использованием.