Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать наркотики

Речь идет о химикатах 1-фенил-2-нитропропене и дифенилацетонитриле, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров (то есть веществ-предшественников) для получения запрещенных к свободному обороту в нашей стране наркотических средств, в частности амфетамина.

Сейчас эти химикаты запрещено покупать, хранить и использовать гражданам, но для юридических лиц (организаций) ограничения не такие строгие. И в Интернете, например, можно найти немало предложений о продаже «чистого вещества по очень доступной цене».

Литвы, Латвии, Германии и Украины. Отметим, что Россия сотрудничает с международным сообществом в борьбе против наркотиков. Принимая изменения в порядок оборота прекурсоров, правительство действовало в соответствии с международными договоренностями в этой сфере. Так, вышеназванные вещества входят в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии

Документ направлен на «усиление мер контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключение их утечки в незаконный оборот, а также урегулирование вопроса, связанного с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции », — отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Сейчас контроль недостаточен, предложения приобрести запрещенные вещества встречаются в Интернете

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в постановлении.

При этом в правительстве подчеркивают, что порядок использования прекурсоров для производства лекарственных препаратов существенно не меняется. Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля за возможным нелегальным их использованием.