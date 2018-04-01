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Страстная седмица: что делать, чего не делать и как прожить эту неделю правильно
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Страстная седмица: что делать, чего не делать и как прожить эту неделю правильно 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Итак, до Пасхи осталась неделя. Эти дни называются Страстными, или Великими. Каждый день, проживаемый на этой неделе, напоминает о последних днях Христа на земле перед мученической смертью и Воскресением.
По традиции, Великий понедельник начинается с воскресной вечерни в воскресенье. Вечерню завершает День Вербного воскресенья, иными словами праздник Входа Господа в Иерусалим, он же открывает Страстную неделю. На утренней службе в понедельник, вторник и среду в церкви прославляют Христа кротким тропарем, который в другое время года можно услышать лишь несколько раз.
Каждый день Страстной седмицы глубоко символичен. В первые три ее дня совершаются литургии Преждеосвященных Даров.
В течение всей Страстной седмицы нельзя есть мяса, иной скоромной пищи, не допускается и употребление растительного масла. В это время нельзя петь и танцевать, излишне веселиться, следует регулярно молиться. Лучшее, что можно делать в это время — это нести добро людям, знакомым и незнакомым. Возбраняется чревоугодие, очень важно подавить в себе зависть, недоброжелательность, зло. Не должно быть в сердце ни тревоги, ни излишней суетливости.
В Великий понедельник вспоминают Иосифа, персонажей из Ветхого завета и рассказ о проклятой смоковнице, описанный в Евангелии. Согласно церковному преданию, иссохшая смоковница является образом ветхого Израиля, не давшего плода. Рекомендуется читать 21 главу от Матфея.
Великая пятница начинается рано утром. Первая служба в этот день называется Службой Царских часов. В течение этой службы читают Евангелия Страстей Господних, а в середине дня совершается вечерня с Выносом Плащаницы. Обеда в этот день не полагается, завтрак — строго постный.
Вечером в пятницу в церквях совершают утреню Великой субботы с погребением Плащаницы. Служба долгая и очень светлая, во время которой ощущается приближение Пасхи. Как правило, Погребение Плащаницы совершается ночью. Чисто физически не все выдерживают эту службу — тем паче, что она переходит в Литургию. Поэтому очень часто делают так: после Выноса Плащаницы отдыхают, затем к 23:00 приезжают на ночную службу, которая длится три-четыре часа, а затем отдыхают пару часов до Литургии Великой Субботы. Литургия — очень долгая и торжественная служба, во время которой проходят ветхозаветные чтения. Настроение становится уже совсем пасхальным, читается Евангелие о Воскресении Христовом, а священники переоблачаются из фиолетовых постных в белые праздничные одеяния. Все происходит тихо и спокойно, поскольку суббота — это день покоя и молчания, день, когда почил Господь. Это последний день перед Пасхой. После литургии начинают освящать куличи, пасхи и яйца. Часть их положено оставлять часть в храме. Полагается последние часы перед пасхальной службой читать Деяния Апостолов. Ну а пасхальная служба начинается с чтения канона «Плач Пресвятой Богородицы». После этого Плащаницу уносят в алтарь. Затем начинается Пасхальная заутреня, первая служба Светлого Христова Воскресения.
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