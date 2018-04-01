Народный календарь. 2 апреля. Зачем на Фотину едят пепел

Фотина (Фотинья, в русском варианте Светлана), была той женщиной, к которой Иисус обратился с просьбой напоить его водой из колодца Иакова. Фотина стала христианкой, это она возвестила о приходе Христа, но в 66 году за ее верность вере ждала женщину мучительная смерть: Фотина была сброшена римлянами в колодец.

С Фотиной были убиты ее сыновья и сестры. Вспоминая Фотину, на Руси превратили день ее памяти в день почитания колодезной воды. Вода из колодца в этот день считалась целебной, ей обязательно нудно было умыться — от всех недугов.

Фотину вообще просили о помощи, причем в разных областях — молили ее и о здоровье, и об удаче. Записки с просьбой о помощи писали в этот день на маленьких бумажках, которые затем три дня носили у сердца, после чего сжигали и съедали полученный пепел.

В народной традиции день Фотины считали также днем прославления льна — одной из важнейших культур на Руси. Льняные вещи в этот день выносили на просушку, пели песни в льняных сарафанах, дарили друг другу льняные полотенца.

Именины в этот день отмечают Александра и Василий, Виктор и Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим и Мирон, Никита и Прасковья, Севастьян и Сергей, Ульяна и Светлана.

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