Охота за солнечными зайчиками и крепкий сон: как домашние питомцы в Архангельске встречают весну

Выходные в Архангельской области прошли по-весеннему — с капелью и солнцем. Но не всем повезло проветриться в хорошую погоду и прочувствовать приходящее тепло. Наши домашние питомцы провели выходные, как обычно, дома, за редким исключением. Скучать им не пришлось — судя по десяткам снимков животных в инстаграме, некоторые успели побезобразничать другие все-таки вышли с хозяевами на променад, а третьи предпочли поспать под солнышком. Фотоотчётом отметились даже обитатели котодома. Смотрите сами — подборка снимков хвостатых четвероногих другей человека точно поднимет настроение.

Просто дичайше ору с этого фото. История такова, что мелкий так бесился и покатился по подоконнику и этот момент «за секунду до…», когда он осознал, что спустя пару сантиметров ожидает пропасть. В итоге так и упал, а спустя несколько мгновений вернулся дальше докапываться до брата #коты #cats #kitty. #selfie #glasses #summer #happy #blue #blackglasses #cute #cuteboy #boy #nice #japan #asian #kpop #teen #love #like4like #follow4follow #mylittlepony #music #dance #blonde #teen #l4l #f4f Публикация от 🌙Игорь Козлов🌙 (@moonlightd11) 1 Апр 2018 в 5:55 PDT на солнышке греется Публикация от Александр Вжесинский (@vzhesinskii) 1 Апр 2018 в 5:47 PDT Важно уметь поймать удачный кадр. Публикация от Кирилл (@kirill_p_) 1 Апр 2018 в 6:48 PDT 💜 Публикация от 🅻🅰🆆🆈🅴🆁 🆃. 🅰. 🅱🅾🅶🅳🅰🅽🅾🆅🅰 (@tasha_bogdasha) 1 Апр 2018 в 8:43 PDT игривый скалозуб 🐶 Публикация от Ольга (@olgamue) 1 Апр 2018 в 8:47 PDT #удочисбыласьмечта, если кошара то только Мейн-кун сказал я😋😜, девочка ей почти 2 месяца, наконец-то приехала в новый дом, красота 😍 Публикация от IGOR#SKODAVRS# (@_igor_skoda_vrs_) 1 Апр 2018 в 11:19 PDT Устали) 🐱 💕 #кот #котэ #котик #котейка #котенок #котики #коты #котята #котя #коттедж #котяра #котятки #котёнок #коте #котикиправятмиром #котейки #кота #котаны #который #котофей #котофото #котельники #котор #котеночек #котоселфи #котлеты #котан #котка #Winston Публикация от Winston (@cat___winston) 1 Апр 2018 в 11:16 PDT Не мешайте Дусе спать! #кот #котэ #котики #котенок #дусярулит Публикация от KittyDusia (@kittydysia) 1 Апр 2018 в 8:56 PDT Алисино семейство и К. сегодня ходили на охоту. Добычей стала стая солнечных зайчиков. Зайчики не возражали). #поморскийкотодоммяутка #котодом29 #приют29 #приютдлякошек #мяутка #kotodom29 Публикация от Поморский Котодом «Мяутка» (@kotodom29) 1 Апр 2018 в 11:09 PDT