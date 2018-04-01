Британские власти осуществили план нацистского преступника

Английский военнослужащий Рональд Мэддисон погиб от боевого отравляющего вещества зарин в ходе эксперимента на людях. Дело было в Porton Down, Солсбери. Как раз в том, районе, где боевого отравляющего вещества, как утверждают Тереза Мэй Борис Джонсон , хватили граждане России — отец и дочь Скрипали.

Porton Down — место действительно зловещее. Это секретная лаборатория, которая, судя по всему, до сих пор работает над всевозможными ядами и даже бактериологическим оружием. В истории Porton Down была и другая нашумевшая смерть, когда ученый по неосторожности заразился в лаборатории легочной чумой. Его звали Джеффри Бэкон. Скончался 1 августа 1962 года. Этот случай в своих мемуарах вспоминает знаменитый советский разведчик Конон Молодый. В те годы он работал нелегалом в Англии под псевдонимом Гордон Лондсдэйл. Конечно же, помните великий советский фильм «Мертвый сезон» с Донатасом Бонионисом? В основу картины взята как раз работа Гордона Лондсдэйл. Сцена обмена тоже базировалась на реальной истории.

Так вот задача Гордона Лондсдэйла в Великобритании была контролировать происходящее в Porton Down, знать, какую дьявольщину замышляют там англичане в сотрудничестве с немцами, некогда учеными из гитлеровской Германии

Из мемуаров разведчика: «Всем этим деятелям от науки грозило наказание за военные преступления и преступления против человечности. Работа же на американцев и на англичан укрывала от правосудия. Porton, этот небольшой городок, расположенный в районе Солсбери, стал пристанищем группы нацистских специалистов».

То есть немцы в британской лаборатории работали вынуждено. Значит, и их действия могли оказаться непредсказуемыми. И нам нужно было быть к этому готовыми, ведь речь шла о наступательном оружии неслыханной мощи.

"Солсберийская низменность давно была традиционным местом дислокации воинских частей, артиллерийских полигонов, военных учений. На первый взгляд, бактериологический центр не производил особого впечатления: несколько домиков, разбросанных среди чахлых деревьев, низкие строения казарменного типа. Территория ограждена, у входа — ничего не объясняющая вывеска. Но именно там, в этих неприглядных домиках, готовилось оружие, страшнее которого человек еще не придумал. Маленький микроб оказался сильнее всесильного термоядерного взрыва. 250-килограмовой бомбы, начиненной сугубо «обычными» средствами бактериологической войны, было вполне достаточно, чтобы превратить в гигантское кладбище 60 тысяч квадратных километров! Чтобы «сотворить» то же с помощью водородной бомбы, нужно было не меньше 20 бомб мощностью в 20 мегатонн каждая", — писал Гордон Лондсдэйл.

"Вести недели" рассказывают обо всем этом лишь для того, чтобы подвести к цитате из известной книги британского историка Кристофера Эндрю и советского разведчика-перебежчика Олега Гордиевского о внешнеполитических операциях КГБ. Издание в мире профессионалов — авторитетное. Так вот есть в ней несколько актуальных на сегодня строк: «Главная задача Молодыя в Porton Down заключалась в том, чтобы помешать осуществлению безумных планов нацистского преступника, который собирался распространить в Англии новый штамм чумы, а потом обвинить в этом КГБ».

Ничего не напоминает? Эндрю и Гордиевский, правда, называют эту задачу «абсурдной». Но отчего же? Мы же видим, что сейчас происходит: отравление, химоружие и обвинение России. Не тот ли это сценарий, которого еще тогда ожидали в СССР? В чуть отредактированной форме. Но ведь модель та же.

А что касается секретной лаборатории Porton Down, то именно там был разработан смертоносный газ CS, тот самый, что американцы закачивали в подземные убежища партизан в ходе Вьетнамской войны. Тоже, кстати, британский подарок миру. А сейчас травят дезой.