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Трассы замело снегом: сильная метель обрушилась на Самару
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Трассы замело снегом: сильная метель обрушилась на Самару 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Самаре сегодня даже на прогулку не выйти, так как на город обрушилась сильная метель, передает «МИР 24».
Весь день улицы и трассы заметало снегом, а вечером в некоторых районах прошел дождь. Не стоит забывать и про дату, когда стихия атаковала город, — 1 апреля.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Сильный ветер на дорогах в областной столице развернул светофоры на 180 градусов, и теперь они дают сигналы к движению автомобилистам со встречных полос. Движение в городе стало практически невозможным.
Судя по комментариям в социальных сетях, жители Самары первоапрельский юмор погоды не одобрили.
Непогода сегодня обрушилась и на Алматы. Там после 30-градусной жары пошел снег.
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