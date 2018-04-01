Трассы замело снегом: сильная метель обрушилась на Самару

Самаре сегодня даже на прогулку не выйти, так как на город обрушилась сильная метель, передает «МИР 24».

Весь день улицы и трассы заметало снегом, а вечером в некоторых районах прошел дождь. Не стоит забывать и про дату, когда стихия атаковала город, — 1 апреля.

Между небом и землей

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Сильный ветер на дорогах в областной столице развернул светофоры на 180 градусов, и теперь они дают сигналы к движению автомобилистам со встречных полос. Движение в городе стало практически невозможным.

Судя по комментариям в социальных сетях, жители Самары первоапрельский юмор погоды не одобрили.

Непогода сегодня обрушилась и на Алматы. Там после 30-градусной жары пошел снег.

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