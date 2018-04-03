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«Яблоня от яблони»: Лолита Милявская показала редкое видео поющей дочери
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«Яблоня от яблони»: Лолита Милявская показала редкое видео поющей дочери 

Passion.ru 22 минуты назад
Фото: Passion.ru
Лолита редко показывает свежие фото и видео своей единственной дочери Евы, но на днях, когда девушка приехала к маме в Москву из Киева, певица сделала исключение. Она поделилась видеороликом, в котором Ева поет одну из песен Патрисии Каас.
«Яблоня от яблони! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может, и не французский?» — так подписала Лолита пост.
Фолловеры звезды пришли в восторг от ее уже такой взрослой наследницы. «Какая артистичная!», «Булочка мамина», «Молодец, Евулька! Зажигай, девочка!» — написали они в Instagram Милявской. А вам понравилось импровизированное выступление Евы?
Фото: Instagram
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