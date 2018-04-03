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Лолита Милявская в очередной раз опровергла информацию об аутизме дочери
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Лолита Милявская в очередной раз опровергла информацию об аутизме дочери 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Популярная певица Лолита Милявская, став гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в очередной раз опровергла слухи о том, что у ее дочери — аутизм. Ранее артистка уже уточняла, что подобный диагноз не имеет отношения к ее ребенку, однако непроверенная информация о болезни девочки то и дело появляется в СМИ и социальных сетях.
Ева родилась чуть больше килограмма — она была недоношенной. Это ничего, это бывает. В Интернете все пишут, что у дочери аутизм. Да, у нас были задержки в развитии, у моей зрение хуже, гиперстеснительность. Ее могли и в школе обидеть — наконец сейчас она начала огрызаться. Она может постоять за себя, начинает привыкать. Нет у нее никаких нарушений, нет аутизма,
сообщила звездная мама.
Напомним, 54-летняя Лолита Милявская пять раз связывала себя узами брака. Третьим мужем и отцом единственного ребенка знаменитости стал певец, продюсер, шоумен Александр Цекало. Этот брак был зарегистрирован в 1987 году и продлился 12 лет. В 1999 году на свет появилась дочь артистов Ева.
К слову, совсем недавно Лолита Милявская показала, как артистично поет ее дочь. В ходе опубликованного звездой видео юная Ева исполняет композицию на иностранном языке и выразительно двигается в такт.
Фото: Instagram @lolitamilyavskaya
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