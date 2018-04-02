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Лолита Милявская показала, как артистично поет ее дочь
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Лолита Милявская показала, как артистично поет ее дочь 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская порадовала многочисленных поклонников весьма редким роликом с участием единственной дочери Евы. В ходе видео девушка невероятно артистично поет на иностранном языке и выразительно двигается в такт.
Яблоня от яблони! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может, и не французский?
— с юмором подписала опубликованный ролик артистка.
Подписчики Лолиты назвали ее дочь красавицей и отметили потрясающее сходство со звездной мамой: «Какая милашка! Очаровательная! Веселая, артистичная! В общем, супер», «Красотка! Вот так надо отрываться на каникулах», «Прикольная какая девушка, вся в мать!», «Простая. Артистичная. Красивая», «Талант, что и говорить, артистка! Раскованность и юмор тоже в плюс, а главное, море обаяния!» — прокомментировали пользователи социальных сетей.
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Апр 2018 в 11:24 PDT  Напомним, 54-летняя Лолита Милявская пять раз связывала себя узами брака. Третьим мужем и отцом единственного ребенка знаменитости стал певец, продюсер, шоумен Александр Цекало. Этот брак был зарегистрирован в 1987 году и продлился 12 лет. В 1999 году на свет появилась дочь артистов Ева.
Некоторое время назад артистка категорически опровергла слухи о болезни ее дочери.
Фото: Instagram @lolitamilyavskaya
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