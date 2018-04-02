В Подмосковье стартовало интернет‑голосование жителей за критерии оценки своих УК

Жители Подмосковья самостоятельно определят критерии оценки своих управляющих организаций в ходе интернет-голосования на портале «Добродел», которое стартовало в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству ЖКХ во взаимодействии с главами муниципалитетов создать понятным для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний (УК), которые управляют общим имуществом многоквартирного жилого фонда. Для этого разработана новая методика оценки УК, теперь в регионе классификация УК будет проведена по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд».

«Перечень критериев оценки УК жители Подмосковья выберут самостоятельно путем интернет-голосования на портале «Добродел». Если ни один из предложенных критериев жителям не подойдет, то у них есть возможность предложить свои критерии непосредственно на сайте «Добродел». Голосование стартовало 2 апреля и продлится две недели, по 15 апреля включительно», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин

Выбор ключевых критериев проходит путем тайного голосования для зарегистрированных пользователей на https://dobrodel.mosreg.ru/. Каждый пользователь может выбрать не более семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.

«Сегодня предлагаются такие критерии оценки, как качество взаимодействия УК с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, а также насколько собственники МКД обеспечены чистой питьевой водой, как эффективно организован раздельный сбор мусора и организовано ли взаимодействие УК с жителями с использованием современных средств коммуникации, в том числе в социальных сетях», — уточнил министр.